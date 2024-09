Torna la festa dei nonni alla Fondazione Besana di Meda

Torna la festa dei nonni alla Fondazione Giuseppe Besana di Meda, una delle iniziative più sentite, giunta alla 33esima edizione.

La festa dei nonni alla Besana

L’appuntamento è per il 27, 28 e 29 settembre con tanti momenti di musica, divertimento e aggregazione.

«La festa dei nonni è il momento più significativo di apertura al territorio per la nostra Fondazione - afferma la presidente, Annamaria Colombo - Un’occasione di incontro con i tanti amici e sostenitori, un momento di partecipazione della comunità medese alla vita degli ospiti».

Tre giorni di iniziative per tutte le età

Quest’anno il programma sarà ricco di appuntamenti che coinvolgeranno tutte le fasce d’età. Si inizierà venerdì 27 alle 21 con un dopocena musicale guidato dall’amico Franco Ballabio (prenotazioni al numero 0362 71723). Sabato 28 sarà dedicato agli anziani e ai loro cari con un pranzo in famiglia e nel pomeriggio, alle 16, i cancelli si apriranno ai più piccoli che condivideranno con gli ospiti le allegre magie del Mago Tatos e una merenda nel parco. Domenica 29 alle 10.30 verrà celebrata la tradizionale Messa nel parco della Fondazione, seguita dall’aperitivo musicale con la Santa Cecilia Junior Band, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, si terrà una nuova edizione della «Besana Cerca Talenti», gara di libere esibizioni dedicate ai nonni. Ma ci saranno anche tanti stand e un intrattenimento musicale con Bruno & friend. Per concludere in bellezza, alle 19 la tradizionale risottata in compagnia (prenotazioni nei giorni della festa).