Alla Fondazione Besana Onlus di Meda torna la «Festa dei nonni», giunta alla 34esima edizione.

Torna la festa dei nonni alla Fondazione Besana

Nel week-end del 20 e 21 2025 settembre il gruppo di volontari organizzatore dell’iniziativa, in sinergia con il cda della Fondazione, si prepara a spalancare i cancelli della struttura in vicolo Rho per accogliere la cittadinanza. Si comincia sabato 20 alle 16.30 con il divertente spettacolo di «Mago Tatos», per nonni e famiglie. Il parco della casa di riposo ospiterà giochi e stand di fiori e torte, il mercatino del libro usato per bambini e ragazzi e il prosecco Insieme per i nonni. Non mancherà «L’angolo dei nonni», con gli elaborati realizzati dagli ospiti di Rsa e Cdi nei laboratori manuali e creativi.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Tante attività tra sabato e domenica

Sarà possibile anche visitare la mostra fotografica a cura di Unitre Meda e il percorso di immagini realizzato dal servizio educativo della Fondazione, dal titolo «Quando il sorriso unisce e cura», con protagonisti i nonni della struttura. Dalle 18.30 ci sarà un «APEritivo per i nonni», con spritz e un ricco buffet. La festa proseguirà domenica 21 con la Messa delle 10.30 sotto il portico seguita da un brindisi musicale e, dalle 16, la nuova edizione della «Besana Cerca Talenti» (libere esibizioni dedicate ai nonni che da anni coinvolgono gruppi e singoli). Come ormai da tradizione, l’iniziativa si chiuderà con la risottata da asporto prenotabile nei giorni della festa (ritirabile dalle 18.45).

IN FOTO ALCUNI MOMENTI DELL’EDIZIONE 2024