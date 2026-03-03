Torna la guardia medica a Giussano

Dal 2 marzo è attivo il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è tonato attivo a Giussano , all’interno della Casa di Comunità in via Milano.

Servizio attivo all’interno della Casa di Comunità

La postazione di continuità assistenziale (ex guardia medica) torna a Giussano. Da lunedì 2 marzo, il servizio sarà operativa alla Casa di comunità, in via Milano. Una buona notizia per i cittadini, colta con grande favore dal sindaco Marco Citterio, che ne ha dato subito notizia.

«L’attivazione della nuova postazione di Continuità Assistenziale presso la Casa di Comunità di via Milano rappresenta un risultato significativo, frutto della collaborazione con ASST Brianza, che ringrazio per l’attenzione che sta dimostrando verso il nostro territorio – ha commentato il sindaco Marco Citterio – Portare la Continuità Assistenziale all’interno della Casa di Comunità significa rafforzare l’integrazione tra i servizi sanitari, migliorare l’organizzazione e garantire ai cittadini di Giussano un’assistenza più efficiente, moderna e vicina ai loro bisogni. Come Amministrazione comunale proseguiamo a lavorare fianco a fianco con le istituzioni sanitarie affinché e i servizi siano sempre più accessibili e di qualità per tutta la nostra comunità».

Diversi i vantaggi

L’ex guardia medica dunque torna ad essere presente all’interno del «Borella» dopo molto anni, offrendo ai cittadini un servizio molto importante . Il trasferimento della postazione di Continuità Assistenziale nella Casa di Comunità consentirà di ottenere diversi vantaggi operativi e organizzativi, tra cui maggiore integrazione tra professionisti, accesso a servizi sanitari più vicini e integrati, efficientamento dei percorsi di cura, dotazioni e spazi più idonei e maggiore capacità di risposta grazie al miglior collegamento funzionale tra la Centrale Unica di Continuità Assistenziale con il sistema NEA 116117, realizzando un modello di servizio più moderno, coordinato ed efficace.

Per accedere bisognerà chiamare il numero 116117

Per garantire un servizio più efficiente, appropriato e tempestivo, tuttavia, i cittadini prima di accedere alle postazioni di Continuità Assistenziale devono contattare il numero europeo 116117 al quale rispondono medici competenti che – tramite videochiamata e/o consulto telefonico – gestiscono in prima istanza le richieste dei cittadini e, se necessario, li indirizzano verso il servizio più idoneo in base ai bisogni di salute. L’attivazione del nuovo servizio rientra in un più ampio programma di potenziamento e di riorganizzazione del servizio che prevede il progressivo trasferimento delle postazioni di Continuità Assistenziale nelle Case di Comunità e l’attivazione di uno specifico Ambulatorio Medico Territoriale.