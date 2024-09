Torna la Meda-Montorfano... per la seconda volta sarà al contrario

Torna la tradizionale camminata Meda-Montorfano e per la seconda volta sarà al contrario.

Domenica 6 ottobre la 36esima Meda-Montorfano (al contrario)

Dopo il successo dell’edizione “al contrario” del 2022, Cai Meda, S.E.M. Meda e il Comitato Parco Regionale Groane-Brughiera ripropongono l’immancabile camminata attraverso la Brughiera

con partenza da Montorfano e arrivo a Meda. Una prospettiva del tutto nuova per vivere il sentiero che collega Milano all’area comasca e ai parchi della Svizzera. Un percorso di 26 chilometri con circa 290 metri di dislivello.

Si parte da Montorfano e si arriva a Meda

Domenica 6 ottobre 2024 si partirà infatti da Montorfano (partenza alle 8 da piazza Roma) per percorrere a piedi questo storico sentiero fino a Meda (arrivo previsto alle 13/14 in piazza Vittorio Veneto), con spaghettata offerta nel parco del complesso monumentale di Villa Antona Traversi. Il pranzo con i celebri spaghetti all'amatriciana sarà offerto dagli organizzatori insieme a vettovaglie in materiale compostabile. Le offerte libere che verranno raccolte durante la giornata e il ricavato delle magliette ME-MO (realizzate con un nuovo colore e una nuova grafica con disegno di Luca Calissi) saranno devoluti all’Associazione medese L'Abbraccio.

Nel pomeriggio visite guidate alla chiesa di San Vittore e in piazza Vittorio Veneto

Dopo la spaghettata, nel pomeriggio sarà possibile partecipare alle visite guidate di gruppo alla chiesa di San Vittore a cura degli Amici dell'arte dalle 14.30 ️e alle visite guidate di gruppo in piazza Vittorio Veneto a cura della Pro Loco Pro Meda, sempre dalle 14.30.

PER QUALSIASI RICHIESTA O DUBBIO SCRIVERE A: info@sentieromedamontorfano.it