Torna la Meda Urban Race, aperte le iscrizioni alla terza edizione

Un appuntamento capace, fin dal primo momento, di valorizzare con successo il rapporto tra sport, inclusione e attaccamento al territorio. Domenica 6 ottobre 2024 a Meda tornerà a prendersi la scena del calendario podistico lombardo la Meda Urban Race, giunta alla terza edizione e curata dalla A&C Consulting con la collaborazione dell’Istituto Auxologico Italiano della città brianzola.

A ottobre la terza Meda Urban Race

Dopo le 2mila presenze del 2023, quella del 2024 si prospetta un'altra due giorni all’insegna dell’inclusione e del dialogo, attraverso attività condivise, tra gli sportivi normodotati e i cittadini con disabilità. Saranno tre le gare proposte, in modo da soddisfare le possibilità e i gusti di tutti: fiore all’occhiello della manifestazione sarà la 21 chilometri competitiva Fidal con percorso certificato, accompagnata da due prove non competitive, la 10 chilometri e la 5 chilometri aperte a tutti, famiglie e bambini compresi. Le gare coinvolgeranno le strade e gli scorci di quattro comuni: Meda, Cabiate, Seregno, Seveso.

Gare e iscrizioni

Se il sabato 5 ottobre vedrà l’apertura del Villaggio Expo, allestito sempre nell’area del piazzale Auxologico di Meda in Via Pace, sarà domenica 6 ottobre la giornata clou. Dal piazzale Auxologico, centro nevralgico dell’evento e sede di partenza/arrivo di tutte le prove, alle 9 scatterà l’attesa 21 km. Successivamente ci sarà spazio per l’energia e l’entusiasmo dei più piccoli che si sfideranno su distanza ridotte a seconda dell’età, mentre alle 9.30 sarà dato il via contemporaneamente alla 5 km non competitiva e alla 10 km non competitiva. Le iscrizioni online sono già aperte e si potranno effettuare fino a giovedì 3 ottobre, cliccando qui ISCRIVITI.

Meda Urban Race è anche inclusione e solidarietà

Azioni concrete per coltivare la visione dello sport inclusivo a 360 gradi. Anche quest’anno il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha sposato l’iniziativa: sulla 21 km la partecipazione è estesa anche a tutti gli atleti e le atlete tesserate al CIP, mentre nelle due gare non competitive possono partecipare tutte le persone con disabilità, perché a Meda nessuno va in panchina. Auxologico è il grande promotore di una manifestazione che, anche in quest’edizione, sosterrà Avis Meda, ente sanitario estremamente impegnato sul territorio e i cui servizi sono fortemente apprezzati dalla cittadinanza, per i servizi a favore delle persone con disabilità.

Sostegno ad Avis Meda

Il team di Avis Meda, oltre a offrire servizi alle persone con disabilità, si occupa principalmente delle donazioni di sangue a tutti coloro che ne hanno bisogno, offrendo un servizio di soccorso per le emergenze sanitarie, un servizio di trasporto sanitario (verso strutture che effettuano esami, ricoveri, visite), di trasporto sociale (per persone con disabilità dall’abitazione al centro riabilitativo e viceversa) e di assistenza a eventi sportivi a Meda e nei Comuni limitrofi. Il Comune di Meda sostiene attivamente la Meda Urban Race, in particolare promuovendo e agevolando la pratica sportiva negli Istituti scolastici e coinvolgendo nella manifestazione le realtà sportive del territorio.

NELLA FOTO DI COPERTINA L'EDIZIONE 2023 DELLA MEDA URBAN RACE