Torna la mostra dell’Associazione Amici del Presepe "I TRE RE"

Torna quest’anno a far parlare di se, dopo anni di inattività, l’Associazione brugherese degli Amici del Presepe “I TRE RE”.

"Parlare di inattività - spiega Pietro Sangalli, presidente dell’Associazione di Brugherio - non è il termine giusto, in quanto è vero che in questi ultimi anni siamo stati assenti sul territorio brugherese per quanto riguarda sia la mostra presepi che i corsi di arte presepiale, ma siamo sempre stati attivi (ormai da 9 anni) come volontari presso il centro CRA di Baraggia, dove il mercoledì in un laboratorio, con i ragazzi e le ragazze del centro si costruisce, durante l’arco dell’anno, un presepe dalle dimensioni importanti (2,5x1,5 metri) che nei primi giorni del mese di dicembre lo si espone alla visione di tutte le persone che entrano nel centro.

Vedere questi ragazzi osservare il presepe con tanto stupore ci riempie di gioia e ci sprona a continuare, anzi a migliorare di anno in anno la nostra attività - spiega il vice presidente Chiodi Umberto. Da diversi anni il centro partecipa alla mostra dei presepi organizzata dall’ospedale San Gerardo e da 3 anni a questa parte, il centro vince il primo premio. Vedere i ragazzi nel ricevere il premio, gioiosi, allegri, contenti e con tanto di sorriso sulle labbra, ci tocca il cuore".

Inoltre, tramite il centro di Baraggia, l’anno scorso, abbiamo portato il primo presepe di grosse dimensioni, costruito al centro, nella chiesetta dell’ospedale San Gerardo dove ,anche li, ha riscosso un enorme successo. Dobbiamo ringraziare il CRA che ci ha dato la possibilità di entrare nel centro con un laboratorio di arte presepiale, e che ci da anche l’opportunità di migliorarci con gli anni nella costruzione di grandi presepi.

Sempre l’anno scorso, don Vittorino ex parroco della Comunità pastorale di Brugherio, ora vicario della chiesa di Ruginello di Vimercate, ha chiamato l'Associazione per due attività. La prima quella di costruire un presepe da esporre in una nicchia della chiesa (3x2 metri) e la seconda un corso presepi per i bambini dell’oratorio.

Entrambe le attività hanno riscosso un grande successo soprattutto il presepe in chiesa ha suscitato un grande successo di visitatori e un enorme entusiasmo delle persone che hanno collaborato con noi alla realizzazione del presepe.

Le attività sono aumentate

Se tutto quanto scritto sopra è riferito all’anno scorso, spiega Sangalli, quest’anno le attività sono aumentate. Oltre al solito presepe del centro CRA di Baraggia quasi ultimato, abbiamo ottenuto gli ultimi permessi per esporre il loro presepe dell’anno scorso, all’ospedale San Gerardo di Monza.

"Abbiamo ultimato lo scorso 22 novembre il corso di arte presepiale per adulti, organizzato dai collaboratori di don Vittorino presso i locali della chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristoforo in Ruginello, nella quale solo per la giornata di domenica 22 dicembre saranno esposti in mostra tutti i presepi dei partecipanti al corso. Nella stessa chiesa abbiamo allestito il presepe dell’anno scorso con l’inserimento di nuove statue e alcuni particolari".

L'invito dell'Amministrazione di Caponago

La ciliegina sulla torta è stato l’invito recapitato all'Associazione, direttamente dall’amministrazione comunale di Caponago, di allestire nella chiesette di San Giorgio in via don Angelo Panigada a Caponago la mostra dei Presepi. La mostra sarà allestita con solo presepi dei soci dell'Associazione. Sarà possibile visitare la mostra nei pomeriggi dei giorni prefestivi e festivi dalle 15:30 alle 16:30 e durante la visita, sarà possibile la pre iscrizione al corso di arte presepiale in programma nei prossimi mesi.

Concludendo spiega Sangalli, "la nostra associazione è sempre attiva e viva, e ci permette, tramiti i vari inviti, di trasmettere ad altri la nostra passione del presepe. Ma se da una parte siamo contentissimi dei vari inviti che ci vengono proposti, dall’altra parte purtroppo siamo un pò rammaricati del fatto che tutto ciò avviene al di fuori della nostra Città. Con la speranza di rientrare quanto prima in Città, per riorganizzare corsi e mostra, voglio, anche a nome del consiglio direttivo della nostra Associazione, augurare un sereno Santo Natale e un 2025 di gioia e felicità a tutti".

(in copertina l'inaugurazione presepe Ruginello 2023)