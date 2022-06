“Dopo due anni di stop causato dalla pandemia, quest’anno abbiamo una certezza: Usmate Velate ritroverà la sua Notte Bianca, già programmata per sabato 2 luglio, e il Comune coordinerà le tante iniziative che andranno a costruire una giornata speciale, la più attesa dell’estate”.

Così l’assessore con delega agli Eventi, Pasquale De Sena, ha annunciato l’edizione 2022 della “Notte Bianca”, uno straordinario momento di festa, divertimento, cultura, commercio e gastronomia che caratterizzerà la giornata di sabato 2 luglio e farà di Usmate Velate un polo di attrazione per l’intera Brianza monzese e lecchese.

Torna la Notte Bianca a Usmate

Nei giorni scorsi, l’Amministrazione Comunale ha promosso un primo momento di coordinamento fra tutte le forze che verranno coinvolte in fase di organizzazione, promozione e gestione dell’iniziativa; a questo primo incontro tecnico, ne faranno seguito altri per definire le peculiarità della giornata dove non mancheranno musica, bancarelle, spettacoli teatrali, concerti musicali, esibizioni artistiche e un gran finale con spettacolo pirotecnico.

Nelle passate edizioni, la Notte Bianca di Usmate Velate ha fatto registrare ripetuti record di presenza per la soddisfazione di tutte le forze che hanno concorso all’organizzazione dell’evento.

Grande entusiasmo

“La Notte Bianca non è semplicemente una giornata di festa, ma è l’occasione per rinsaldare i legami identitari presenti nella nostra comunità e per attirare cittadini residenti nelle realtà limitrofe, con ritorni commerciali per le nostre attività economiche ed imprenditoriali – aggiunge De Sena – Il Comune è pronto a fare la propria parte impegnandosi con gli uffici preposti, con gli agenti di Polizia Locale e con i volontari di Protezione Civile per far sì che l’organizzazione sia come sempre impeccabile. Fondamentale sarà come sempre il supporto di ConfCommercio Vimercate e dei nostri esercenti che vedono in questa giornata un’opportunità per farsi conoscere ad un pubblico nuovo. In tutti i partecipanti alla riunione, ho riscontrato un entusiasmo straordinario e la voglia di costruire un evento che sia in grado, come nelle passate edizioni, di richiamare persone da ogni parte della Brianza”.