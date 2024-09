Torna la seconda edizione di "AmbientArcore", tanti eventi che strizzano l'occhio alla sostenibilità

Anche Arcore, come Milano, ha le sue "settimane" con eventi dedicati ad un tema preciso. Ritorna per la seconda edizione "AmbientArcore", la settimana dell’Ambiente.

Da mercoledì, 2 ottobre e fino al 13 ottobre, la città si trasformerà in un palcoscenico dedicato alla sostenibilità ambientale. Un ricco programma di eventi, mostre, incontri e iniziative coinvolgerà cittadini di tutte le età, con un focus particolare sulle nuove generazioni. Un viaggio alla scoperta della natura e dell'ambiente.

Gli appuntamenti

La manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con numerose associazioni e realtà del territorio, offrirà l'opportunità di riflettere sull'importanza della tutela dell'ambiente e di adottare comportamenti più sostenibili. Tra gli appuntamenti più attesi troviamo l’inaugurazione della mostra fotografica "Immagini dal mondo animale", le installazioni artistiche "L'acqua fonte di vita" alla Biblioteca Civica, incontri con esperti e laboratori didattici dedicati ai temi dell'acqua, dei rifiuti e della biodiversità, rivolti in particolare alle scuole, proiezione del docufilm "Materia Viva" e iniziative di volontariato per sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti.

Torna la piantumazione degli alberi per i nuovi nati e ci sarà anche un evento per gli amici a 4 zampe.

Un futuro più sostenibile

Un'occasione per tutti di partecipare attivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile.

"Con questa settimana dedicata alla sostenibilità – dichiarano il sindaco Maurizio Bono e il Presidente del Consiglio comunale Laura Besana - vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di tutelare il nostro ambiente e di adottare comportamenti più rispettosi. È un invito a tutti a fare la propria parte per costruire un futuro migliore per le generazioni a venire".