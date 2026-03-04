Torna “Leggiamo insieme in silenzio”.

Il gruppo Donnediritti – di Arci Aldo Motta di Vimercate riprende l’iniziativa dedicata alla lettura individuale condivisa, ispirato ai Silent Reading Party.

Nel convento francescano

Il primo incontro si terrà giovedì 19 marzo alle 15.30 nel Convento francescano di Oreno, come per la precedente iniziativa. L’evento è promosso dal Circolo Arci Motta Vimercate in collaborazione con il Gruppo Arci Donne e Diritti, Banca del Tempo 25 Ora, Spazio 48, il Convento Francescano dei Cappuccini di Oreno e l’associazione Pellegrini di Speranza, con il patrocinio del Comune di Vimercate.

Letture in silenzio, in giardino

A partire da giovedì 19 marzo, con cadenza mensile, si terranno incontri di lettura individuale dalle 15.30 alle 17 nel giardino del convento (oppure nella sala vetrata al chiuso in caso di maltempo).

Ognuno porta il proprio libro cartaceo

Ogni partecipante potrà portare con sé il proprio libro cartaceo e leggere in silenzio insieme ad altre persone, condividendo lo stesso spazio e lo stesso tempo pur svolgendo un’attività individuale.

Al termine condivisione e momento conviviale

Al termine dell’ora di lettura, chi lo desidera potrà fermarsi per un momento conviviale, conversare con gli altri

partecipanti e bere qualcosa insieme.

Smartphone spenti

Il libro dovrà essere esclusivamente cartaceo e ogni dispositivo elettronico dovrà essere spento. È consigliato portare un cuscino per rendere più confortevole la permanenza.

Ingresso libero

L’ingresso è libero senza prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: donnedirittivimercate@gmail.com