Torna "Oratori sicuri" grazie all'Avis Meda

Dopo il successo delle precedenti edizioni, domenica 16 giugno a Meda torna il progetto “Oratori Sicuri - Un sistema per fare la differenza”, ideato dal Gruppo Giovanile di Avis Meda.

Oratori sicuri a Meda

L’ambizioso obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli animatori degli oratori estivi della città in una giornata di formazione sulle grandi emergenze sanitarie e sui piccoli incidenti quotidiani che potrebbero verificarsi. Molte sessioni interattive in programma per circa un centinaio di partecipanti: dalla teoria su malori e traumi alle pratiche di rianimazione e disostruzione delle vie aeree, passando per attività di potenziamento delle capacità di comunicazione e lavoro in gruppo. Sarà insegnato PESO - Protocollo dell’Emergenza Sanitaria in Oratorio, creato appositamente per questo contesto da Avis Meda e declinato in una versione per gli animatori e una per i responsabili, fra loro integrate.

Animatori a lezione di primo soccorso

I dati raccolti nelle edizioni passate (nel 2022 peraltro presentati al congresso nazionale di Italian Resuscitation Council) evidenziano come, nelle settimane di oratorio feriale, gli eventi sanitari piccoli o grandi siano decine e decine: con la formazione ricevuta, gli animatori sono in grado non solo di prestare un primo soccorso strutturato ed efficace, ma soprattutto di essere il primo anello della catena del soccorso, essenziale per i casi più gravi, preparandosi ad essere una cittadinanza capace di rispondere alle emergenze.

Parola d'ordine: condivisione

La condivisione è il secondo grande obiettivo del progetto, per rendere "Oratori sicuri" un evento riproducibile in altre realtà oratoriane dalle associazioni del loro territorio. Rappresentanti istituzionali e membri della Chiesa sono invitati a partecipare, per poter scoprire coi loro occhi l’importanza della sicurezza sanitaria e il valore aggiunto dato da un insegnamento così ben strutturato.

Appuntamento domenica 16 giugno con Oratori sicuri

Appuntamento, dunque, per domenica 16 giugno dalle 9.30 alle 17.30 all’oratorio Santo Crocifisso di Meda (Piazza del Lavoratore, 1), tutti pronti ad implementare un sistema per fare la differenza.

NELLA FOTO DI COPERTINA UNA FOTO DELLE PRECEDENTI EDIZIONI