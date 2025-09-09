Il Comune di Desio aderisce a “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa di volontariato ambientale promossa da Legambiente, che si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e alla collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e Amministrazioni locali.
Torna Puliamo il Mondo
Il progetto, conosciuto anche all’estero come “Clean Up the World“, è un evento di riqualificazione ambientale tra i più rilevanti che l’associazione ambientalista organizza in Italia. Tutti gli anni a settembre i volontari di tutto il mondo si danno appuntamento in oltre 1300 città per scendere in campo e collaborare con gesti semplici e concreti per tutelare l’ambiente.
A Desio quest’anno l’appuntamento, organizzato dal Comune di Desio in collaborazione con Gelsia Ambiente (quale supporto alla rimozione dei rifiuti raccolti dai volontari), è in programma sabato 20 settembre, con ritrovo e registrazione dei partecipanti alle ore 9 presso il Parco delle Nuvole, in viale Rimembranze. Sarà fornito un kit a tutti i volontari che ripuliranno le aree, l’iniziativa terminerà indicativamente a mezzogiorno.
“Tutti possono partecipare a questo progetto – spiega l’Assessore alla Tutela Ambientale Stefano Guidotti – riteniamo che il ruolo dei Comuni continui a essere di basilare importanza per la riuscita della manifestazione, in qualità di rappresentanti e promotori di buone pratiche di cittadinanza attiva, come pulire una strada , una piazza, un parco o un angolo della città. E’ nostro intento coinvolgere le giovani generazioni (e non solo) nella cura dell’ambiente e della raccolta differenziata nel rispetto del bene comune”.