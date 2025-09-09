L'iniziativa di volontariato ambientale promossa da Legambiente è in programma il 20 settembre

Il Comune di Desio aderisce a “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa di volontariato ambientale promossa da Legambiente, che si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e alla collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e Amministrazioni locali.

Torna Puliamo il Mondo

Il progetto, conosciuto anche all’estero come “Clean Up the World“, è un evento di riqualificazione ambientale tra i più rilevanti che l’associazione ambientalista organizza in Italia. Tutti gli anni a settembre i volontari di tutto il mondo si danno appuntamento in oltre 1300 città per scendere in campo e collaborare con gesti semplici e concreti per tutelare l’ambiente.

A Desio quest’anno l’appuntamento, organizzato dal Comune di Desio in collaborazione con Gelsia Ambiente (quale supporto alla rimozione dei rifiuti raccolti dai volontari), è in programma sabato 20 settembre, con ritrovo e registrazione dei partecipanti alle ore 9 presso il Parco delle Nuvole, in viale Rimembranze. Sarà fornito un kit a tutti i volontari che ripuliranno le aree, l’iniziativa terminerà indicativamente a mezzogiorno.