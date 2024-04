Torna anche quest’anno la rassegna estiva: “Vimercate d’Estate”. Dal 18 giugno al 21 luglio, la corte d’onore di Villa Sottocasa si trasformerà in un palcoscenico all’aperto, offrendo una ricca stagione di spettacoli per tutti gli amanti della cultura.

Torna "Vimercate d'estate": come partecipare al bando dedicato alle associazioni

Come per lo scorso anno sarà promossa e sostenuta dal Comune di Vimercate, grazie a un bando pubblico, una Direzione Artistica Partecipata in collaborazione con le associazioni culturali cittadine. Ogni associazione, attraverso il bando potrà presentare uno spettacolo di produzione propria e presentare un ulteriore progetto con un partner professionale esterno. Il risultato sarà un programma vario, ricco di proposte di alto livello adatte a pubblici diversi.

Per il progetto proprio che dovrà essere prodotto e realizzato direttamente dall'Associazione sarà riconosciuto un contributo economico straordinario massimo di € 700; mentre per il progetto partner proposto dall’Associazione e realizzato da un partner professionale (Associazione / Gruppo / Compagnia / Artista) che opera nel suo stesso ambito potrà ottenere un contributo massimo di € 2.000,00 lordi e comunque nei limiti del budget a disposizione.

Per poter partecipare al bando è obbligatorio presentare almeno il progetto proprio mentre il progetto partner è facoltativo.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 21 aprile 2024 all'indirizzo di posta certificata del Comune: vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it.

La modulistica è disponibili sul sito del Comune di Vimercate (www.comune.vimercate.mb.it).