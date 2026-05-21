Anche per quest’anno BRIANZABIBLIOTECHE ha rinnovato l’atteso appuntamento con We Share Books, arrivato alla sua dodicesima edizione. Il concorso, dedicato ai giovani lettori e lettrici, promuove la lettura attraverso la realizzazione di booktrailer ispirati a quasi quaranta titoli selezionati dal Gruppo Ragazzi di BRIANZABIBLIOTECHE.

Torna We Share Books, il concorso che coinvolge i giovani lettori

Il concorso, rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado dei Comuni aderenti, offre l’occasione di avvicinarsi alla lettura in modo creativo e originale: l’interesse dei più giovani per la lettura, anche se potrebbe risultare sorprendente in tempi caratterizzati dalla comunicazione digitale, è peraltro stata anche recentemente confermata anche dalla partecipazione entusiasta di questa fascia di età al Salone Internazionale del Libro 2026, che ha fatto registrare presenze record.

Per la presente edizione sono stati realizzati oltre 60 video, nei quali i giovani attraverso immagini, musica e parole, hanno dato vita a veri e propri racconti emozionali in formato digitale.

Al concorso hanno preso parte più di 250 studenti provenienti da 19 istituti scolastici del territorio, rispondendo con entusiasmo all’iniziativa. Alcuni di loro hanno lavorato singolarmente, altri in gruppo e altri ancora con il contributo dell’intera classe, sperimentando liberamente nuovi linguaggi espressivi, compreso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

I partecipanti appartengono a 14 Comuni della Rete Bibliotecaria: Arosio, Biassono, Bovisio Masciago, Carate Brianza, Carimate, Cesano Maderno, Desio, Lissone, Meda, Monza, Seveso, Sovico, Varedo e Vedano al Lambro.

L’evento conclusivo, organizzato con il contributo di BCC di Carate e Treviglio, si terrà venerdì 22 maggio alle ore 21: presso l’Auditorium “Vittorio Ghezzi” di Carate Brianza in viale Garibaldi, 37.

Video creativi, linguaggi digitali e tanto coinvolgimento

Saranno presenti il Presidente di BRIANZABIBLIOTECHE, il Presidente di BCC Carate e Treviglio e i rappresentanti del Comune di Carate Brianza. A condurre e animare la serata sarà, anche quest’anno, Fabrizio Palma, attore, autore, regista e animatore con oltre vent’anni di esperienza nel teatro per ragazzi. Durante la serata verrà proclamato il podio dei vincitori e saranno assegnate le menzioni speciali.

Nel corso degli anni, numerosi eventi hanno arricchito il concorso We Share Books, moltiplicando le occasioni per stimolare e mettere alla prova la creatività. Anche l’edizione attuale non ha fatto eccezione.

A partire dalla bibliografia del concorso, ragazze e ragazzi hanno preso parte alla registrazione di un podcast nell’ambito del concorso “Bookast: se lo ascolti lo leggi”, un progetto ancora in fase sperimentale proposto dalla Biblioteca di Meda che ha coinvolto due istituti scolastici.

Oltre i video: podcast e copertine reinventate

Grande partecipazione anche per “We Share Books – Copertina e titolo”, organizzato dalla Biblioteca di Lissone, che ha raccolto circa 130 elaborati. I partecipanti hanno reinventato la copertina e il titolo del proprio libro preferito tratto dalla bibliografia del concorso. Le opere esposte saranno votate anche dal pubblico, che assegnerà la menzione speciale “I più votati dal pubblico”.

Complessivamente, le iniziative legate al format We Share Books continuano a crescere e a coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani, raggiungendo quest’anno la quota di 400 partecipanti.