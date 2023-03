Sono alle trentaseiesima edizione, a Cesano Maderno, le borse di studio alla memoria di Paolo e Davide Disarò.

Tornano le borse di studio alla memoria dei fratelli Disarò

In favore di studenti meritevoli nell’anno scolastico 2021/2022, sono promosse dall’Amministrazione comunale grazie alla generosità della famiglia Disarò, alla collaborazione del Circolo Acli Franco Buratto di Cesano Maderno e della Famiglia Spotti. Le borse di studio, 28 in tutto, sono intitolate a Paolo e Davide Disarò, i fratelli cesanesi, studenti universitari, scomparsi il 19 luglio 1985 nella tragedia della Val Di Stava.

Sono così suddivise:

- 12 borse da 400 euro riservate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, suddivise in 2 borse per ogni anno scolastico dal 1° al 3°

anno e 3 borse per il 4° e 5° anno ciascuno;

- 16 borse da 750 euro per gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o specialistica, suddivise in 2 borse per ogni anno accademico e 4 per gli studenti che hanno ottenuto un diploma di laurea.

La cerimonia di consegna il 21 maggio in auditorium

La cerimonia di conferimento delle borse di studio si svolgerà all’ auditorium Paolo e Davide Disarò (nella foto) il prossimo 21 maggio. Gli studenti saranno premiati dal sindaco Gianpiero Bocca, che della cerimonia è da anni lo speaker ufficiale:

"Le borse di studio intitolate alla memoria di Paolo e Davide Disarò, sono un momento “istituzionale” radicato e atteso per la nostra comunità, raccolgono un messaggio sociale e storico, puntano a premiare il merito valorizzando l’attività scolastica e universitaria degli studenti cesanesi. Per queste ragioni e considerando l’elevato numero di richieste pervenute nella scorsa edizione, l’Amministrazione Comunale ha voluto integrare il proprio contributo aumentando l’impegno economico, al fine di poter assegnare ulteriori 2 borse di studio agli studenti delle scuole superiori e 2 borse di studio agli studenti che hanno ottenuto un diploma di laurea, dando la precedenza agli studenti di laurea magistrale o specialistica. È un modo per riconoscere l’impegno ed i risultati raggiunti dagli studenti, ricordando Paolo e Davide Disarò”.

A disposizione la somma totale di 16.800 euro

La somma complessiva stanziata per le borse di studio è di 16.800 euro, di cui 7.300 a carico dell’Amministrazione comunale, 7.250 donati dalla famiglia Disarò, 750 dal locale Circolo Acli e 1.500,00 dalla famiglia Spotti. Le domande di partecipazione devono essere inviate all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Servizi per l’Infanzia, Istruzione e Sport, istruzione.formazione@comune.cesano-maderno.mb.it, entro le 13 del 15 aprile 2023. Tutte le informazioni sul bando di concorso e i requisiti per la partecipazione (oltre alla residenza a Cesano, è richiesta una media minima di votazione scolastica o universitario ed un’attestazione Isee familiare in corso di validità non superiore a 37.000 euro) sono reperibili sul sito internet del Comune.

Non possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno beneficiato della “Dote Scuola” o “Dote Merito”, gli studenti universitari che si trovano nella posizione di fuori corso e gli studenti che per l’anno di riferimento sono risultati beneficiari di borse di studio e/o contributi assegnati dalla propria università, dalla Regione Lombardia ovvero da altri Enti pubblici o privati.