"Tornata dal Brasile penso a un progetto per aiutare i bimbi in difficoltà"

E’ rientrata dal Brasile a Lentate sul Seveso con gli occhi ancora pieni dei sorrisi dei tanti bimbi che ha incontrato, il cuore colmo di emozioni e il desiderio di mettere in campo un progetto per aiutare concretamente, «senza retorica», i ragazzi che vivono in condizioni di fragilità.

L'esperienza in Brasile del sindaco Laura Ferrari

Il sindaco Laura Ferrari è entusiasta dell’esperienza vissuta in Brasile insieme al volontario lentatese, profondo conoscitore dei luoghi, Alessandro Zuffolato, 86 anni: dieci giorni, dal 26 marzo al 5 aprile, all’insegna di incontri con persone che operano in diversi contesti istituzionali, sociali ed educativi, ma caratterizzati anche da momenti di condivisione con i bambini assistiti nella «Casa dos Sonhos», nello Stato del Paraiba, con gli studenti del «Cefec», il Centro di formazione a Santa Rita, e con Luis Zadra, il missionario laico che da tempo si batte per il riconoscimento del Quilombo dos Palmares, la comunità autonoma fondata da africani fuggiti alla schiavitù nelle piantagioni brasiliane.

"Un viaggio intenso, che mi ha permesso di scoprire il significato più concreto del concetto di solidarietà"

«E’ stato un viaggio intenso, che mi ha permesso di scoprire il significato più concreto del concetto di “solidarietà” - ci ha detto Ferrari al suo ritorno - Ero partita emozionata, con delle aspettative, e devo dire che sono state superate. Non c’è mai stato un momento in cui mi sono sentita a disagio, sono stata accolta con affetto, ho avvertito il calore dei bambini e delle suore che li curano e la grande disponibilità di tutte le persone che Sandro mi ha fatto conoscere».

L'idea del viaggio in Brasile partita da "Sandrinho"

E’ stato proprio Zuffolato, che in Brasile viene chiamato affettuosamente «Sandrinho», l’artefice di questo viaggio.

E' stato proprio Zuffolato, che in Brasile viene chiamato affettuosamente «Sandrinho», l'artefice di questo viaggio.

«Nel 2022, dopo quarant'anni al servizio dei bambini e delle persone bisognose del Brasile, la deputata Maria Aparecida Ramos, su proposta delle suore della Casa dos Sonhos, che ho contribuito a fondare nel 2004, mi ha conferito la cittadinanza onoraria dello Stato del Paraiba - spiega l'instancabile volontario - Un riconoscimento che mi ha riempito di orgoglio e soddisfazione, che mi è stato materialmente consegnato in Municipio dal sindaco Ferrari. Ho quindi pensato che sarebbe stato bello, per "chiudere il cerchio", farle incontrare la deputata brasiliana e accompagnarla nelle diverse realtà per cui mi sono speso in tutti questi anni».

L'accoglienza dei bimbi della "Casa dos Sonhos"

Con alcune di queste c’è stata prima una conoscenza «virtuale», tramite le videochiamate su whatsapp. Poi, finalmente, l’incontro dal vivo. Emozionante quello con i piccoli della «Casa dos Sonhos», che aspettavano il sindaco con trepidazione e l’hanno accolta con abbracci e regali «che conserverò sempre». Molto ospitali anche le suore che gestiscono la struttura e che tolgono letteralmente dalla strada tanti bambini, coinvolgendoli in giochi e attività educative e garantendo loro la possibilità di sognare.

La gratitudine dei ragazzi del "Cefec"

«Un ambiente che mi ha colpito molto e per il quale ho intenzione di promuovere un progetto, coinvolgendo più persone, per andare incontro alle necessità dei bimbi», conferma Ferrari, a cui è rimasto impresso anche il senso di gratitudine dei ragazzi del «Cefec»: «Gli studenti erano molto rispettosi e riconoscenti per l’opportunità di studiare e prepararsi per il mondo del lavoro. Qui da noi, invece, spesso i ragazzi danno la scuola per scontata e non la considerano un’opportunità».

L'incontro con la deputata e con l'ex campione lentatese Lorenzo Zanon

A colpirla anche la grande forza d’animo e determinazione della deputata, malgrado una grave disabilità fisica:

«Nonostante la differenza di lingua e cultura siamo riuscite a confrontarci sulla politica e ci siamo trovate allineate, si è creata una bella sintonia».

Molto piacevole, infine, l’incontro con un grande lentatese, l’ex campione europeo dei pesi massimi Lorenzo Zanon, che da quasi vent’anni vive nel Natal Rio Grande do Norte, pur mantenendo sempre un forte legame con la sua Lentate.