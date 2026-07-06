“Nel nostro sorriso il ricordo di Jason”

Sabato all’oratorio San Rocco di Seregno si è disputata la settima edizione del Memorial Jason Borbona, studente seregnese scomparso il 4 giugno del 2018 a soli 12 anni per una malattia incurabile. Per l’intera giornata il tradizione torneo di calcio per ricordare Jason, che giocava nella squadra del Ceredo.

I vincitori del torneo di calcio

Alla competizione hanno preso parte dodici squadre amatoriali della zona: il successo è andato alla squadra Piranha, davanti a Novalegno e Sc San Carlo. Premiati anche Simone Mandaradoni, uno degli organizzatori del torneo, per il miglior gol realizzato, Samuele Consonni come capocannoniere e miglior giocatore e Lorenzo Bizzarri quale miglior portiere. Nel corso della giornata è stato osservato un minuto di silenzio e sono state trasmesse un paio di canzoni che Jason tanto amava, “Vietato morire” e “L’anno che verrà”. All’evento era presente la famiglia Borbona, che ha ringraziato gli organizzatori per il grande impegno nel ricordare l’amico di sempre.

La gratitudine dei familiari di Jason

La mamma di Jason, Gianna e la nipotina Iris hanno consegnato i trofei nelle premiazioni serali, alla presenza del sindaco Alberto Rossi e del consigliere comunale Samuele Tagliabue. Il primo cittadino ha ricordato, all’inizio del primo mandato, l’edizione inaugurale del torneo sul riqualificato campetto del parco Caduti di Nassirya, dove Jason e gli amici erano cresciuti, prima di sottolineare con gratitudine «il cuore e la passione» dei ragazzi per organizzare il torneo. “Una festa nella quale è importante essere felici e fondamentale che noi continuiamo a sorridere – il pensiero di Mandaradoni – Perché è nel nostro sorriso che è incastrato il tuo ricordo, Jason. Continua a volare”, il pensiero di Simone Mandaradoni, uno degli organizzatori della riuscita manifestazione sportiva.