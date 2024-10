Ha superato anche l’obiettivo che le cuoche si erano date. La prima torta della festa della castagna va oltre i 4 metri: 422 cm per l’esattezza. Tanto misurava il dolce servito domenica scorsa in occasione della tradizionale Festa della Castagna ad Agrate Brianza.

Torta da record alla Festa della Castagna, supera i 4 metri e va a ruba

A prepararlo le volontarie del Cai che da settimane stanno lavorando per questa prima edizione della torta realizzata in occasione dell’atteso evento autunnale. Tante le persone presenti domenica in via Ferrario e in piazzetta Santa Marta.

A misurare, metro alla mano, la lunghezza della torta il sindaco Simone Sironi. Grande applauso da parte dei presenti all’annuncio della lunghezza. Tra gli ingredienti usati: noci, carote, zucchero, uova, limoni, marmellata di castagne. E, naturalmente, castagne e marron glacé; con un tocco finale di granella di pistacchi.

Un dolce graditissimo che è andato a ruba nel giro di pochi minuti sancendo la riuscita della prima edizione della torta più lunga nell’ambito della Festa della Castagna che chiude con un bilancio positivo dopo il rinvio di una settimana dovuto al maltempo.