Tortu e Panetta incontrano gli atleti speciali della "Corona Ferrea"

Villasanta

Presente all'incontro anche il sindaco Luca Ornago

Un pomeriggio speciale non sono per gli atleti dell'associazione "Corona Ferrea" di Monza, ma, soprattutto, per due grandi campioni che hanno scritto pagine importanti nel mondo dell'atletica leggera a livello mondiale.

Lor sono l'olimpionico Filippo Tortu (oro nella staffetta 4×100 metri a Tokyo 2020) e Francesco Panetta, mezzofondista, primatista italiano 3000 siepi, medaglia d’oro ai mondiali del 1987 .

Ieri pomeriggio, martedì 14 dicembre, i due atleti hanno partecipato, al centro sportivo "Massimo Castoldi" di Villasanta, ad un allenamento assieme agli atleti affetti da disabilità, che partecipano agli Special Olympics e sono iscritti all’associazione Corona Ferrea.

Il grazie del sindaco Luca Ornago

Presente all'alleamento anche il primo cittadino Luca Ornago che ha omaggiato la presenza di Tortu e Panetta a Villasanta con un post su Facebook.

"E poi arriva una telefonata da Francesco Panetta: "Vieni al centro sportivo, ho una sorpresa per te". La sorpresa è Filippo Tortu, oro nella staffetta 4×100 metri a Tokyo 2020, che passa un martedì pomeriggio sulla nostra pista con gli atleti SpecialOlympics della Corona Ferrea Nuoto, come uno di noi - ha sottolineato il sindaco attraverso un post su Facebook - Grazie agli “special coach” Panetta e Lucia Zulberti per il loro impegno in questa bellissima realtà sportiva che ha scelto Villasanta per continuare a crescere. E grazie anche a tutti coloro che contribuiscono quotidianamente a rendere il centro “Massimo Castoldi” così vissuto, accogliente e funzional".

Foto gentilmente concesse dal sito www.podisti.net