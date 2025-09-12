Tour della Giunta nei quartieri, i primi incontri a San Carlo e San Giorgio

Saranno in tutto otto tappe: sindaco e assessori martedì 16 saranno a San Carlo, il 23 a San Giorgio.

Otto incontri per conoscere e co-progettare la Desio del futuro, ma anche per raccogliere nuove idee, segnalazioni e suggerimenti per migliorare la città. Con questi obiettivi parte “La Giunta incontra i quartieri”, parte il tour del sindaco Carlo Moscatelli insieme ai suoi assessori, che inizia con il mese di settembre e proseguirà per tutto l’autunno.

Il tour nei quartieri parte da San Carlo e San Giorgio

Le prime due tappe di questo nuovo percorso saranno a San Carlo e a San Giorgio. Martedì 16 settembre l’incontro si terrà alle 17.45, nell’area gioco di via Trincea delle Frasche, a San Carlo. In caso di maltempo l’appuntamento sarà ospitato alla scuola di via Arienti. Martedì 23 settembre a San Giorgio, sempre alle 17.45. L’incontro è previsto nel giardino di via Santa Apollinare (di fronte alla chiesa). In caso di maltempo, si terrà nella scuola primaria Umberto Tagliabue.

“Il primo obiettivo di questi incontri è sviluppare un dialogo continuo con i cittadini, una relazione di fiducia reciproca. Vogliamo anche dare forma a un ‘Piano Quartieri’: un piano di interventi prioritari e condivisi con i residenti, zona per zona, che possa essere attuato nel tempo dalla nostra Amministrazione – anticipa l’assessore Giorgio Gerosa con delega alla Partecipazione e Rapporti con i Quartieri – Nelle scorse settimane ho incontrato i comitati di quartiere. Sono e rimarranno interlocutori importanti. Desidero ringraziarli per il loro aiuto nella fase di promozione di questi incontri. Siamo consapevoli che, come sempre, non ci faranno sconti nel chiederci presenza, impegno e risultati”.

Filo diretto tra cittadini e assessori

“La Giunta incontra i quartieri”: l’iniziativa partirà martedì 16 settembre alle 17.45 dal quartiere San Carlo, per proseguire il martedì successivo, 23 settembre, alla stessa ora, al quartiere San Giorgio. Il calendario è aperto e si arricchirà passo dopo passo per completarsi nel corso dell’autunno. In ogni incontro il sindaco si presenterà insieme alla sua Giunta, seguirà poi un filo diretto tra ogni singolo assessore e i cittadini che potranno confrontarsi sui temi di loro competenza.

Il sindaco: “Rimettiamo le persone al centro delle scelte”

“In queste prime settimane abbiamo impostato un nuovo modo di gestire la nostra città: lo facciamo partendo dalla cura di ogni giorno anche nelle piccole cose – commenta il sindaco Carlo Moscatelli – Ora in vista delle scelte strategiche dei prossimi anni, con la Giunta vogliamo mettere al centro le persone in un percorso di ascolto e co-progettazione in cui dare concretezza a idee, esigenze e, perché no, anche a qualche sogno. Vogliamo cambiare Desio ogni giorno, con la consapevolezza di farlo tutti insieme”.