“Tra corpo, parola e sguardo”: grande partecipazione per gli incontri sulla salute mentale promossi da Bcc Carate e Treviglio e Fondazione Life on Mind

Si è concluso ieri sera, giovedì 19 marzo, con una partecipazione significativa e un ampio coinvolgimento di pubblico il ciclo di incontri “Tra corpo, parola e sguardo”, promosso da Banca di Credito Cooperativo Carate Brianza e Treviglio in collaborazione con Fondazione Life on Mind, che ha animato nel mese di marzo l’Auditorium Vittorio Ghezzi di Carate Brianza.
Riusciti i tre appuntamenti a Carate Brianza
Tre appuntamenti – il 5, 12 e 19 marzo – che hanno offerto alla comunità un percorso articolato e multidisciplinare dedicato alla salute mentale, affrontata attraverso prospettive cliniche, sociali e culturali. Un tema oggi sempre più centrale, che riguarda da vicino giovani, famiglie e territorio, e che richiede spazi di ascolto, conoscenza e confronto.
La prima serata ha aperto il ciclo con uno sguardo ampio sulle forme della sofferenza psichica contemporanea, sottolineando l’importanza di creare contesti in cui la parola possa emergere e l’ascolto trovare un luogo autentico. Il secondo appuntamento, dedicato ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ha registrato un forte interesse, evidenziando la crescente diffusione di queste problematiche, in particolare tra i giovani, e la necessità di un approccio integrato che coinvolga professionisti, famiglie e comunità.
La terza e ultima serata ha posto al centro il valore della narrazione e della testimonianza, restituendo la complessità dei percorsi di cura e offrendo uno spazio di riconoscimento e condivisione capace di avvicinare il pubblico a esperienze spesso difficili da raccontare.
L’impegno a promuovere la cultura della salute mentale
Nel corso delle tre serate, il dialogo tra relatori, professionisti e partecipanti ha confermato quanto sia fondamentale promuovere una cultura della salute mentale libera da stigma, capace di intercettare precocemente il disagio e di attivare reti di supporto efficaci. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di BCC Carate e Treviglio come banca di comunità, attenta non solo agli aspetti economici ma anche al benessere sociale e culturale del territorio, con particolare attenzione ai giovani, alla scuola e ai percorsi educativi.
Determinante la collaborazione con Fondazione Life on Mind, che attraverso competenze cliniche, formative e divulgative contribuisce alla diffusione di strumenti di conoscenza e prevenzione, in particolare nell’ambito dei disturbi alimentari, al centro anche della Settimana del Fiocchetto Lilla. Durante l’intero ciclo, il foyer dell’Auditorium ha ospitato la mostra dell’associazione Cavallo Blu, che attraverso il linguaggio artistico ha accompagnato il pubblico in un percorso di riflessione sul tema della salute mentale, favorendo inclusione e sensibilizzazione.
Soddisfatto il presidente di BCC Carate e Treviglio, Ruggero Redaelli.
«Siamo particolarmente soddisfatti della risposta della comunità a questo ciclo di incontri Non era un tema scontato, né semplice da affrontare, ma proprio per questo riteniamo sia stato ancora più significativo vedere una partecipazione così attenta e numerosa. Queste serate hanno rappresentato un’occasione di arricchimento non solo personale, ma anche collettivo: per chi ha ascoltato, per chi è intervenuto e per chi, come noi, crede nel valore di creare spazi di dialogo su temi complessi ma fondamentali per la vita delle persone e delle famiglie. È motivo di orgoglio aver contribuito ad aprire questo confronto sul territorio. Ringrazio di cuore la Fondazione Life on Mind a partire dal suo presidente e tutti gli esperti che ci hanno guidato con delicatezza e profondità in queste serate cariche di significato. Un sentito ringraziamento, infine, alla giovane, Chiara Mariani, per averci raccontato la sua esperienza. Sono parole che non dimenticheremo».
«Questo ciclo di incontri ha rappresentato un momento significativo di riflessione e approfondimento su temi cruciali per la salute mentale – ha dichiarato invece Maurizio Colombo, presidente della Fondazione Life on Mind – Affrontare insieme questioni come la sofferenza psichica, i disturbi dell’alimentazione e il ruolo della narrazione nei percorsi di cura significa contribuire a costruire una comunità più consapevole, capace di riconoscere il valore dell’ascolto e dell’accompagnamento nei momenti di fragilità. Ringraziamo la BCC Carate e Treviglio per il sostegno, la condivisione del progetto e per una collaborazione attenta e preziosa, che ha permesso di offrire al territorio uno spazio di confronto qualificato e umano, nel quale prospettive cliniche, sociali e culturali hanno potuto dialogare in modo costruttivo. Un impegno condiviso che testimonia quanto sia importante lavorare insieme per promuovere benessere e prevenzione».