“Tra corpo, parola e sguardo”: grande partecipazione per gli incontri sulla salute mentale promossi da Bcc Carate e Treviglio e Fondazione Life on Mind

Si è concluso ieri sera, giovedì 19 marzo, con una partecipazione significativa e un ampio coinvolgimento di pubblico il ciclo di incontri “Tra corpo, parola e sguardo”, promosso da Banca di Credito Cooperativo Carate Brianza e Treviglio in collaborazione con Fondazione Life on Mind, che ha animato nel mese di marzo l’Auditorium Vittorio Ghezzi di Carate Brianza.

Riusciti i tre appuntamenti a Carate Brianza

Tre appuntamenti – il 5, 12 e 19 marzo – che hanno offerto alla comunità un percorso articolato e multidisciplinare dedicato alla salute mentale, affrontata attraverso prospettive cliniche, sociali e culturali. Un tema oggi sempre più centrale, che riguarda da vicino giovani, famiglie e territorio, e che richiede spazi di ascolto, conoscenza e confronto.

La prima serata ha aperto il ciclo con uno sguardo ampio sulle forme della sofferenza psichica contemporanea, sottolineando l’importanza di creare contesti in cui la parola possa emergere e l’ascolto trovare un luogo autentico. Il secondo appuntamento, dedicato ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ha registrato un forte interesse, evidenziando la crescente diffusione di queste problematiche, in particolare tra i giovani, e la necessità di un approccio integrato che coinvolga professionisti, famiglie e comunità.

La terza e ultima serata ha posto al centro il valore della narrazione e della testimonianza, restituendo la complessità dei percorsi di cura e offrendo uno spazio di riconoscimento e condivisione capace di avvicinare il pubblico a esperienze spesso difficili da raccontare.

L’impegno a promuovere la cultura della salute mentale

Nel corso delle tre serate, il dialogo tra relatori, professionisti e partecipanti ha confermato quanto sia fondamentale promuovere una cultura della salute mentale libera da stigma, capace di intercettare precocemente il disagio e di attivare reti di supporto efficaci. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di BCC Carate e Treviglio come banca di comunità, attenta non solo agli aspetti economici ma anche al benessere sociale e culturale del territorio, con particolare attenzione ai giovani, alla scuola e ai percorsi educativi.

Determinante la collaborazione con Fondazione Life on Mind, che attraverso competenze cliniche, formative e divulgative contribuisce alla diffusione di strumenti di conoscenza e prevenzione, in particolare nell’ambito dei disturbi alimentari, al centro anche della Settimana del Fiocchetto Lilla. Durante l’intero ciclo, il foyer dell’Auditorium ha ospitato la mostra dell’associazione Cavallo Blu, che attraverso il linguaggio artistico ha accompagnato il pubblico in un percorso di riflessione sul tema della salute mentale, favorendo inclusione e sensibilizzazione.

Soddisfatto il presidente di BCC Carate e Treviglio, Ruggero Redaelli.