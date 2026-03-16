Tra i 12 Comuni lombardi premiati da “Plastic Free”

Vimercate è nuovamente “Comune Plastic Free”.

Vimercate “Comune Plastic Free”

Nella cornice del Teatro Olimpico di Roma, nello scorso fine settimana il Comune di Vimercate ha ricevuto il riconoscimento “Comune Plastic Free 2026”, assegnato dall’associazione Plastic Free Onlus nell’ambito della quinta edizione della cerimonia nazionale di premiazione.

Vimercate tra i 12 Comuni premiati in Lombardia

“Vimercate si è aggiudicata il titolo insieme ad altre 140 amministrazioni italiane, di cui 12 nella sola Lombardia – fa sapere l’Amministrazione in una nota – distinguendosi per le azioni concrete intraprese a difesa del territorio come azioni mirate alla riduzione dell’utilizzo della plastica.

Il ritiro del premio

A ritirare il premio l’assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio, accompagnato da Barbara Lecchi, figura di riferimento per l’organizzazione e il coordinamento delle giornate di raccolta plastica sul territorio vimercatese. Un riconoscimento che è anche e soprattutto il frutto del lavoro di tutti i volontari che hanno partecipato alle iniziative straordinarie di pulizia ambientale.

L’assessore: “Grazie ai volontari”

“Siamo soddisfatti di questo risultato – ha dichiarato l’assessore Frigerio – questo premio testimonia quanto sia importante avere cura del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va a Barbara Lecchi e a ogni singolo volontario che ha scelto di mettersi in gioco in prima persona”.

La cerimonia ha goduto dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo e del patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Roma Capitale, a sottolineare il valore istituzionale di un impegno che riguarda tutti.