Tra i souvenir di Casa Batlò anche le decorazioni natalizie di Cascina San Vincenzo

Un pizzico di Concorezzo sbarca in Spagna. L’arte di Cascina San Vincenzo approda precisamente a Barcellona, all’interno dello shop della famosissima casa Batlò, l’opera regalizzata dall’architetto Antoni Gaudì.

I protagonisti della bellissima storia sono gli utenti del sodalizio concorezzese, ben 12, che rappresentano l’anima di uno dei progetti più belli: l’Officina del Mosaico.

Un progetto che permette ad alcuni ragazzi dell’associazione San Vincenzo di imparare concretamente le tecniche e i segreti di un mestiere.

“Attualmente in Officina lavorano dodici ragazzi – ha spiegato la referente, Duna Soroni – Il progetto si rivolge a quei giovani che, arrivati al termine del loro percorso scolastico, hanno necessità di imboccare un cammino nella società. In Officina possono imparare un mestiere e produrre oggetti, collane, specchi, che possono anche essere venduti. Il livello nel corso degli anni è cresciuto davvero tanto, a tal punto che siamo riusciti a realizzare degli oggetti natalizi che da qualche giorno sono in vendita all’interno del prestigioso shop di Casa Batlò, a Barcellona. Siamo riusciti ad arrivare fino in Spagna grazie ad una nostra conoscenza che ci ha permesso di entrare in contatto con uno dei proprietari di Casa Batlò che è anche uno dei fondatori di “Specialisterne”. Quest’ultima è un’organizzazione specializzata nell’inserimento lavorativo e nella formazione di persone nello spettro autistico presente in 23 paesi. Da lì è nata la collaborazione con l’ente spagnolo che ci ha permesso di realizzare tre oggetti che si appendono all’albero di Natale e che già fanno parte del nostro catalogo natalizio. Sono una pallina, una renna e un alberello. Ora speriamo che la collaborazione possa continuare anche in futuro”.