“Tra le righe, dove le storie hanno inizio”: la nuova rassegna in Biblioteca

Da sabato 14 marzo una serie di quattro incontri con autori e autrici rivolta alla cittadinanza e organizzata dall'Amministrazione.

Si chiama “Tra le righe, dove le storie hanno inizio”, la nuova rassegna letteraria promossa dalla Biblioteca civica , con i primi quattro appuntamenti dedicati ad autori e autrici del panorama narrativo contemporaneo che saranno chiamati a raccontare le proprie opere e a dialogare con il pubblico.

La storia di Anna Kuliscioff

Anna Kuliscioff (Fuoriscena, 2025). L’autrice dialoga con la giornalista Paola Farina per omaggiare, nel centenario della sua scomparsa, una donna centrale nella storia politica e sociale del nostro Paese: Anna Kuliscioff è tra l’altro legata alla città di A inaugurare la rassegna, sabato 14 marzo alle 16, sarà Tiziana Ferrario con la presentazione del volume Anna K – Il romanzo della straordinaria vita di(Fuoriscena, 2025). L’autrice dialoga con la giornalista Paola Farina per omaggiare, nel centenario della sua scomparsa, una donna centrale nella storia politica e sociale del nostro Paese: Anna Kuliscioff è tra l’altro legata alla città di Desio per legami familiari e per i suoi brevi soggiorni a Villa Gavazzi.

Le donne della Resistenza

Il secondo appuntamento, sabato 11 aprile alle 16, vedrà protagonista Barbara Cagni con “L’alba della nostra libertà”, un romanzo ispirato a storie vere, restituendo voce e dignità alle donne che hanno partecipato alla Resistenza, offrendo una narrazione intensa e documentata di quegli anni fondamentali per la storia italiana.

Il contatto con le tradizioni

Venerdì 22 maggio alle 21 sarà ospite Franco Faggiani con “La luce del primo mattino”, una storia di riscatto e amicizia che intreccia memoria, territorio e passione per i libri, raccontando la vicenda dei primi bancarellai della Lunigiana e la nascita di una tradizione culturale ancora oggi tra le più prestigiose in Italia.

L’ultimo appuntamento all’insegna dell’ironia

Il quarto appuntamento sarà sabato 6 giugno alle 16 con Francesco Muzzopappa e il suo “La contessa va in crociera”, un pomeriggio all’insegna dell’ironia e della leggerezza, tra personaggi surreali e situazioni paradossali, che confermano il talento dell’autore nel coniugare comicità e osservazione della realtà.

Le parole dell’assessore, Giorgio Gerosa

L’Amministrazione comunale si è pronunciata riguardo ai quattro appuntamenti, dicendosi soddisfatta delle proposte:

“Insieme alla rassegna teatrale ‘Oltre il sipario, il teatro che parla al presente’, con questo nuovo palinsesto l’offerta culturale della città si arricchisce di una proposta per valorizzare la lettura e il dialogo con gli autori – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e alla Biblioteca, Giorgio Gerosa – Invito la cittadinanza a partecipare numerosa agli incontri ospitati nella nostra Biblioteca civica e a condividere questa opportunità con chi si avvicina alla scrittura e alla lettura”.

Tutti gli incontri si terranno presso la Biblioteca civica di Desio, e l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.