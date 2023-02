"Tra Palco&Solidarietà" riempie il teatro di Oreno

Esilarante serata ieri, sabato 11 febbraio, nell'ambito della rassegna "Tra Palco&Solidarietà", con la compagnia "Le Maskere", di Opera.

A favore di "Claudio Colombo per l'Oncologia"

TeatrOreno, a Vimercate, pieno e tante risate per un nuovo appuntamento della manifestazione organizzata dall'associazione "Claudio Colombo per l'Oncologia", allo scopo di raccogliere fondi per sostenere del famiglie dei pazienti dei reparti di Oncologia degli ospedali di Vimercate e di Carate.

La soddisfazione degli organizzatori