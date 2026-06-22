Tradizioni e prodotti locali: “Brianza in Corte” centra gli obiettivi

La rassegna coinvolge i Comuni di Concorezzo, Vimercate, Agrate Brianza, Bellusco, Cavenago di Brianza e Roncello e si è aggiudicato un contributo di 50.000 euro dalla Regione

Partecipazione oltre ogni aspettativa per i due eventi organizzati a Concorezzo nell’ambito del progetto “Brianza in Corte”, il palinsesto sostenuto da Regione Lombardia attraverso il bando Lombardia Style e coordinato dal Comune di Concorezzo come ente capofila.

I due eventi

Dopo il successo di “Sapori in Corte. Luganega e Storie della Brianza”, andato in scena nella caratteristica Corte di Santa Marta nel mese di maggio, anche il secondo appuntamento, dedicato alle tradizioni culinarie delle cascine e culminato con il “Pranzo in Cascina”, ha registrato il tutto esaurito e una straordinaria partecipazione di pubblico.

Le due iniziative sono state organizzate dal Comune insieme all’Associazione Commercianti di Concorezzo e con il prezioso supporto dell’associazione Alpini di Concorezzo e della Protezione Civile.

Accanto ai numerosi cittadini concorezzesi, gli appuntamenti hanno richiamato visitatori provenienti da Milano e da tutta la provincia di Monza e Brianza. Le due giornate hanno saputo ricreare quell’atmosfera autentica di condivisione e vicinanza che per generazioni ha caratterizzato le corti e le cascine lombarde. Famiglie, giovani, anziani e gruppi di amici hanno riscoperto il piacere dello stare insieme, condividendo momenti di convivialità, racconti, tradizioni e sapori del territorio in luoghi che rappresentano la memoria e l’identità della comunità.

Particolarmente apprezzata la serata di Santa Marta, dedicata alla Luganega e alla storia della Brianza, che ha unito gastronomia, musica dal vivo e memoria storica grazie anche alla mostra fotografica dell’Archivio Storico. Grande entusiasmo anche per il “Pranzo in Cascina”, che ha trasformato un cortile tipico brianzolo in un luogo di incontro e aggregazione, riportando al centro le tradizioni rurali brianzole e il valore della socialità.

Il commento

“Questi due appuntamenti hanno dimostrato quanto sia forte il desiderio di comunità e di riscoperta delle nostre radici – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio– Le corti e le cascine non sono soltanto luoghi fisici, ma spazi che raccontano la nostra storia e la nostra identità. Vedere centinaia di persone ritrovarsi insieme, tra concittadini e visitatori provenienti anche da fuori città, è il segnale che iniziative come queste rappresentano un’importante occasione per valorizzare il territorio e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Grazie al bando di Regione Lombardia siamo riusciti a organizzare due iniziative che hanno lasciato il segno nella nostra città grazie anche al grande lavoro di squadra con l’Associazione Commercianti. Concorezzo si sta affermando come un punto di riferimento nell’organizzazione di eventi culturali grazie a un lavoro costante di programmazione, alla capacità organizzativa dell’Amministrazione e alla partecipazione a bandi e opportunità di finanziamento che consentono di realizzare iniziative di qualità per la comunità. Un lavoro per nulla scontato per una città delle nostre dimensioni”. GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

I Polentoni di Concorezzo, gadget delle iniziative

Brianza in Corte sta producendo effetti positivi che vanno oltre la partecipazione agli eventi.

Tra le iniziative nate grazie al percorso di valorizzazione territoriale avviato dal Comune di Concorezzo e dall’Associazione Commercianti ci sono anche i “Polentoni di Concorezzo”, nuovi biscotti artigianali a base di farina di mais che stanno diventando un simbolo gastronomico della città. I Polentoni sono stati scelti come gadget ufficiale del palinsesto “Brianza in Corte”: tutti i partecipanti agli eventi ricevono infatti una confezione dedicata del prodotto, pensata per raccontare e promuovere le tradizioni del territorio. I biscotti sono inoltre in vendita nelle panetterie e pasticcerie di Concorezzo che hanno aderito all’iniziativa, contribuendo a valorizzare il commercio locale e le produzioni artigianali.

I prossimi appuntamenti di “Brianza in Corte”

Brianza in Corte coinvolge i Comuni di Concorezzo, Vimercate, Agrate Brianza, Bellusco, Cavenago di Brianza e Roncello e si è aggiudicato un contributo complessivo di 50.000 euro nell’ambito del bando regionale Lombardia Style. Uno stanziamento che sta consentendo la realizzazione di 11 eventi organizzati nei sei Comuni della cordata.

Dopo i primi eventi già realizzati, il calendario proseguirà nei prossimi mesi con numerose iniziative diffuse sul territorio brianzolo: