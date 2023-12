Tragedia a Vimercate, Oreno piange la piccola Noemi di 2 anni

Una comunità attonita, senza parole. Una notizia piombata come un macigno su Oreno di Vimercate.

Malore fatale la sera di Natale per la bimba di 2 anni

La piccola Noemi Pirola, 2 anni, non ce l'ha fatta. La bimba era stata colpita da un arresto cardiaco la notte di Natale; l'altro ieri, giovedì 28 dicembre, è morta.

Lascia i genitori, il fratellino e i nonni

Il suo cuore non si è più ripreso lasciando nello sconforto mamma Maria, papà Luca, il fratellino Giacomo, i nonni Rosalba, Carlo, Giovanna e Senatore, e tutta la comunità.

Il malore la sera di Natale

La piccola ha accusato il malore fatale proprio la sera del 24 dicembre mentre si trovava a casa con i famigliari, in via Lodovica. E' stata trasferita immediatamente in ospedale dove i medici hanno provato di tutto per salvarla. Giovedì, però, non hanno potuto fare altro che staccare le macchine.

Frequentava l'asilo

Iscritta all'asilo Giro Girotondo, aveva frequentato regolarmente fino al 23 partecipando anche alla festa natalizia. Proprio dall'asilo nelle scorse ore è partita una e-mail indirizzata a tutte le famiglie per informarle della tragica notizia.

Campane a festa

Giovedì, il Rosario nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo che la famiglia, molto credente, frequenta assiduamente. In accordo con mamma Maria e papà Luca, don Eugenio Calabresi, responsabile della comunità di Oreno, ha suonato le campane a festa "per un piccolo angelo ora in Paradiso".

I funerali

La salma della piccola Noemi è stata composta proprio nella casa parrocchiale, accanto alla chiesa di San Michele, dove oggi, sabato 30 dicembre, alle 15, verranno officiate le esequie.

Donazioni in memoria di Noemi

La famiglia ha chiesto, per chi lo desidera, di fare donazioni in memoria di Noemi alla Parrocchia di Oreno, all'Ospedale dei bambini Buzzi di Milano, alla Pastorale con le famiglie dei Frati minori di Assisi, al Sermig.