Tragedia di Gaza, i sindaci del Vimercatese: "Adesso basta"

Anche il Vimercatese dice basta al dramma di Gaza. Nei giorni scorsi la maggior parte dei sindaci del territorio ha sottoscritto l’appello nazionale «Adesso basta», inviato al Governo italiano.

Tra i firmatari i primi cittadini di Vimercate (Francesco Cereda), Agrate (Simone Sironi), Bellusco (Mauro Colombo), Bernareggio (Gianluca Piazza), Burago (Luca Valaguzza), Busnago (Danilo Quadri), Carnate (Rosella Maggiolini), Cavenago (Giacomo Biffi), Cornate (Andrea Panzeri), Lesmo (Sara Dossola), Ornago (Daniel Siccardi), Ronco (Francesco Colombo), Usmate Velate (Lisa Mandelli) e Sulbiate (Carla Della Torre).

"La tragedia che il popolo palestinese sta vivendo, non solo a Gaza, è qualcosa che rimarrà nella storia e lascerà strascichi profondissimi nei prossimi decenni - ha dichiarato il sindaco di Vimercate Cereda - Ma quello che sta succedendo oggi nella striscia di Gaza in particolare entra nel libro nero dei peggiori crimini di guerra e contro l'umanità. La completa distruzione di un territorio e l'induzione programmata e organizzata di una carestia volta a colpire in primo luogo le fasce più deboli e fragili della popolazione con l'obiettivo nemmeno malcelato di arrivare allo sterminio di massa di un intero popolo. Quella che era partita come una operazione militare, sbagliata ma pur sempre non una novità, si è trasformata con una escalation incredibile in un vero e proprio genocidio programmato da una classe politica che ha responsabilità specifiche e molto chiare: passeranno alla storia per l'infamia delle loro azioni. Per questi motivi ho sottoscritto l'appello che firmato insieme a me da tante sindache e tanti sindaci di tutta Italia. Perché la comunità internazionale non può più rimanere in silenzio o balbettare. È giunto il momento di agire con decisione per fermare questa vergognosa strage che sta andando avanti nella complice inazione dei governi occidentali".