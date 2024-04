Traguardi da record per le suore di Agrate

Traguardi storici, alcuni dei quali da record, per alcune suore della congregazione di Agrate delle "Serve di Gesù Cristo".

La festa in convento

Anniversari di professione religiosa che sono stati celebrati e festeggiati lunedì, 8 aprile, nel convento di via don Minzoni alla presenza dei parenti delle suore e delle consorelle.

Tradizionalmente la festa degli anniversari si svolge in concomitanza con la festa dell’Annunciazione che si celebra ogni anno il 25 marzo. Quest’anno, però, la festa mariana era collocata all’interno della Settimana Santa; la ricorrenza è stata quindi spostata al lunedì della seconda settimana di Pasqua.

Con il velo da 50 e 6o anni

Hanno tagliato i 50 anni con il velo suor Luisa Pagliaro (storica economa della congregazione) e suor Fiorina Paleari. Sono invece suore da 60 anni suor Bruna Frigoli, suor Maria Augusta Croci e suor Rosa Airaghi.

La fondazione 112 anni fa

Un programma semplice per i festeggiamenti di ieri che hanno avuto come momento culminante la celebrazione eucaristica officiata nella chiesa del convento agratese da don Norberto Valli. Come noto, la congregazione delle "Serve di Gesù Cristo" fu fondata dall’agratese Ada Bianchi nel lontano 1912.

Le celebrazioni