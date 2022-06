Tram Limbiate - Milano, tavolo tecnico con Atm per prorogare il servizio

Si è svolto ieri, martedì 28 giugno, a Palazzo Marino di Milano, l'incontro tra amministratori per fare il punto sulla metrotranvia – Milano Limbiate. Una riunione convocata d'urgenza dal Comune di Milano dopo le proteste scatenate dall’annuncio della probabile chiusura della linea (da 6mila pendolari al giorno) dal prossimo autunno.

Tram Limbiate - Milano, tavolo tecnico per prorogare il servizio

Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano Milano, ha incontrato i sindaci interessati dalla linea tranviaria Milano-Limbiate, Luigi Magistro di Cormano, Antonio Romeo di Limbiate, Ezio Casati di Paderno Dugnano, Magda Beretta di Senago e Filippo Vergani di Varedo (alla presenza anche di Regione Lombardia). "Di comune accordo abbiamo deciso di convocare un tavolo tecnico per approfondire, insieme al gestore del servizio, Atm, tutte le questioni tecniche e di garanzia di sicurezza rispetto alla possibilità di proroga della dell’attività della linea attuale" spiega l'assessora in una nota ufficiale. Una proroga fino all’inizio dei cantieri per la riqualificazione della linea più volte annunciata.

La riqualificazione della linea

Per quanto riguarda invece la realizzazione della nuova linea, il cui progetto ormai terminato è stato concordato con gli amministratori, "ho confermato l’impegno del Comune di Milano con il Ministero delle Infrastrutture per il reperimento dei fondi ulteriori dovuti all’aumento dei costi delle materie prime necessari per la gara d’appalto" aggiunge Censi. "Grazie a tutti, in particolare a Michele Reggiani (della pagina Facebook Salviamo il tram della Comasina Limbiate - Milano) per la pressione svolta. Continuiamo così". Così, in una nota, il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone, Andrea Monti. "Valuteremo tutte le problematiche legate all’aumento dei costi, ma l’obiettivo primario resta quello di far partire il prima possibile i cantieri della metrotranvia e di non interrompere la linea del vecchio tram”.