Tram Milano Limbiate, Ponti “Dopo la disponibilità del Comune di Milano a riformulare il progetto tocca alla Regione“

Metrotranvia Milano-Limbiate-Ponti (Pd): “Dopo la disponibilità del Comune di Milano a riformulare il progetto tocca alla Regione fare la sua parte”

Tram Milano Limbiate, parla Gigi Ponti

“Dopo l’annuncio di Comune di Milano e ATM di disponibilità a riformulare il progetto di manutenzione straordinaria della Milano- Limbiate tocca alla Regione fare la sua parte”.

A dirlo è il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti che spiega:

“Grazie al grande impegno dei sindaci dell’area interessata (Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Varedo e Limbiate) il sindaco di Milano, Beppe Sala si è detto disponibile a rivedere il progetto e nello specifico, a intervenire sulla tratta MiIano -Varedo, con l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi delle opere necessarie a rimettere in esercizio la linea, che da Varedo a Limbiate rimarrebbe comunque garantita da autobus alternativi”.

“Dal Comune di Milano- conclude Ponti - c’è quindi la necessaria attenzione a evitare la chiusura per anni di un infrastruttura essenziale per l’area vasta milanese e brianzola. Ora chiedo alla Regione di impegnarsi, come ha già più volte detto di voler fare, per avviare un percorso di collaborazione per evitare la chiusura della metrotranvia”.