Tram Milano-Limbiate: "Regione contribuisca a scongiurare la chiusura"

I consiglieri Pizzul e Ponti del Pd incalzano affinché il Pirellone faccia da regia per trovare una soluzione positiva

Il Partito Democratico in Consiglio regionale ha presentato questa mattina, giovedì 8 settembre, un question time in aula consiliare per chiedere a Regione Lombardia quali azioni concrete intenda promuovere per scongiurare la chiusura della metrotranvia Milano-Limbiate. "Non abbiamo capito quale sia la reale posizione della giunta che, dopo essersi chiamata fuori appellandosi alla totale responsabilità del Comune di Milano, ha tuttavia espresso la disponibilità a collaborare e a confrontarsi. Ci auguriamo che alla fine questi diversi atteggiamenti convergano in un unico interesse: quello dei cittadini che hanno bisogno di questo servizio che rappresenta una vera e propria risorsa per il trasporto pubblico di un territorio particolarmente congestionato” hanno dichiarato Fabio Pizzul e Gigi Ponti, capogruppo e capodelegazione in commissione Trasporti del gruppo del Pd in Regione Lombardia.

Un tavolo urgente e ricerca delle risorse

“Il Comune di Milano ha fatto alcuni passi necessari per affrontare il tema – spiegano i consiglieri dem - ora è compito di tutte le istituzioni - Regione Lombardia in testa, dato anche il suo ruolo centrale nella gestione del trasporto pubblico - fare il possibile per scongiurare la chiusura di un servizio così importante per la Città Metropolitana e la Provincia di Monza e Brianza, anche attraverso la convocazione di un tavolo urgente che delinei un’azione comune e chiarisca quali risorse si debbano mettere in campo, coinvolgendo tutti gli Enti interessati: il Comune di Milano, Atm, Comuni di Limbiate, Cormano, Paderno Dugnano, Senago e Varedo, Provincia di MB, Città Metropolitana”. Quindi l'auspicio di Pizzul e Ponti: “Attendiamo dunque una data per cominciare a lavorare insieme su una soluzione positiva”.