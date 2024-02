Tranvia Milano-Limbiate, nuova lettera dei comitati dei pendolari al ministro Salvini

I comitati dei pendolari della tranvia Milano-Limbiate tornano a scrivere al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Mauro Anzani dell'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico (UTP) e Michele Reggiani del Gruppo Facebook “Salviamo il tram della Comasina” incalzano il Governo riguardo l'iter che porterà all'indizione della gara d'appalto per la riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, chiusa dal 30 settembre 2022.

"Le scriviamo per avere informazioni riguardo all’iter che porterà all’indizione della gara d’appalto per la riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate - si legge nella lettera inviata dai comitati al ministro. Ci risulta che nel mese di dicembre 2023 sia stato approntato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) il Decreto Ministeriale per il finanziamento aggiuntivo di 88 milioni necessario per l’indizione della gara d’appalto. Sembrava quindi che già a gennaio il Comune di Milano, tramite Metropolitana Milanese (MM), potesse procedere in tal senso. Siamo a febbraio ma nulla è accaduto. Ci è stato detto che tutto sarebbe pronto ma il Decreto Ministeriale di cui sopra non sarebbe ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (anche noi non l’abbiamo trovato). Mancando questo atto con il relativo impegno contabile, non si potrebbe procedere".