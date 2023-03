Tranvia Milano-Limbiate, seconda lettera dei comitati a Salvini. "Il Ministero delle Infrastrutture intervenga per coprire gli extra costi della riqualificazione"

A distanza di un mese, i comitati dei pendolari della tranvia Milano-Limbiate tornano a scrivere al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Mauro Anzani dell'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico (UTP) e Michele Reggiani del Gruppo Facebook “Salviamo il tram della Comasina” incalzano il Governo affinché il governo stanzi gli extra costi (circa 26 milioni di euro) della metrotranvia, fondamentali per far partire la gara d'appalto e quindi l'avvio dei lavori di riqualificazione della tratta

Egregio Signor Ministro,

a distanza di un mese dalla nostra ultima lettera del 17 febbraio scorso, Le scriviamo una seconda volta in merito alla linea tranviaria Milano-Limbiate. Abbiamo apprezzato la tempestiva e positiva nota stampa del MIT (che riportiamo sotto per memoria) in merito alla citata lettera del 17 febbraio. Ci è parsa però un po' generica e mancante delle risposte alle domande poste nella nostra lettera. Il problema da noi segnalato alla Sua attenzione è il fatto che mancano 26 milioni, dovuti all'incremento dei costi delle materie prime, che impediscono la messa a gara della nuova linea.

Il problema è che gli Enti Locali non sembra siano in grado di reperire questi fondi e quindi è necessario che intervenga il MIT, come già avvenuto per gli extra-costi per le opere previste dal PNRR che purtroppo non comprende la Milano-Limbiate. Perdonerà la nostra insistenza ma, come sa, siamo già stati illusi una volta in merito al ripristino del servizio sulla linea storica che invece ha cessato l'esercizio il 1° ottobre scorso nel silenzio generale di tutti gli Enti (Regione, Comune di Milano e Comuni lungo la linea).

Siamo consapevoli che non possiamo avere una risposta nel giro di pochi giorni ma Le chiediamo di individuare al più presto il provvedimento nel quale inserire questi fondi possibilmente nella prossima riunione del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ndr). Visto che se ne parla dall'inizio di dicembre 2022, speravamo di vedere qualcosa nella riunione CIPESS dell' 8 febbraio ma così non è stato. Non crediamo ci siano altre valutazioni o approfondimenti da fare in merito al progetto ma solo da agire per completare il finanziamento.

Abbiamo letto recentemente una Sua dichiarazione in cui diceva che il Suo compito è quello di aprire i cantieri. Vorremmo che fosse aperto il più presto possibile anche quello della nuova Milano-Limbiate. Ci pare assurdo che un progetto già pronto per la messa a gara sia fermo per la mancanza dei fondi per gli adeguamenti prezzi. Possiamo aspettarci una positiva risposta nel giro di 30/45 giorni? Sarà possibile inserire questo intervento nel prossimo CIPESS? Ci contiamo!