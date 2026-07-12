Trasforma la malattia in solidarietà e dona un aiuto ai malati di cancro

Ci sono storie in cui la malattia non diventa solo una battaglia personale, ma una spinta formidabile per alleviare la sofferenza altrui. È il caso di Marco Vismara, besanese di Villa Raverio, socio di lunga data ed ex presidente del Lions Club Canonica Lambro, che ha chiuso l’anno lionistico firmando un «service» dall’altissimo valore civile, sociale e sanitario.

Cento manicotti impermeabili per il reparto di Oncologia del Niguarda

Grazie alla sua proposta, approvata all’unanimità dal Consiglio direttivo del club, verranno donate cento coperture impermeabili per doccia (comunemente note come «manicotti») al reparto di Oncologia dell’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano.

Questi dispositivi medici riutilizzabili sono fondamentali per i pazienti: permettono infatti di proteggere dall’acqua i bendaggi, le medicazioni e soprattutto la linea Picc (il catetere venoso inserito nel braccio per la chemioterapia), consentendo alle persone in cura di fare la doccia in totale sicurezza e comfort.

Un gesto nato da un percorso personale di malattia: Marco Vismara sta vivendo in prima persona il percorso della terapia oncologica.

«Ho pensato all’acquisto di queste coperture – ha spiegato – perché vivendo da tempo a contatto con i malati oncologici, me compreso, mi sono reso conto di una grande necessità: il Servizio sanitario pubblico non fornisce questo ausilio ai reparti e tanto meno ai pazienti. Molti di loro, messi a dura prova dalle spese per i farmaci più urgenti, non hanno nemmeno la possibilità di spendere quei pochi euro necessari per acquistarlo autonomamente».

Da qui il contatto diretto con il personale del reparto e con il primario di Oncologia del Niguarda, il professor Salvatore Siena. La proposta è stata accolta con un entusiasmo, definita metaforicamente dai sanitari «come una grossa vincita al Superenalotto» per l’impatto pratico che avrà sulla qualità della vita quotidiana dei pazienti. I cento manicotti sono già stati ordinati dal Lions Club e verranno consegnati materialmente a settembre.

Oltre al valore materiale della donazione, l’iniziativa di Marco Vismara porta con sé un grande messaggio umano. Frequentando quotidianamente l’ambiente ospedaliero, il socio Lions ha potuto osservare da vicino lo stato d’animo di chi lotta contro il cancro, decidendo di lanciare un appello alla reazione e alla condivisione.

L’appello di Vismara: «Non isolatevi, la malattia si sconfigge con l’ottimismo»

«Nel reparto di Oncologia che frequento regolarmente — confessa Vismara — vedo troppe persone rassegnate, impaurite, tristi. Bisogna invece combattere, aprirsi al mondo, parlare con gli altri senza avere vergogna o ritegno del male. Questa malattia può essere sconfitta se si mette in campo tanta volontà, fiducia e una buona dose di ottimismo per superare un momento così delicato.»

Con questo gesto di profonda empatia e solidarietà, il Lions Club Canonica Lambro dimostra ancora una volta come lo spirito di servizio possa intercettare i bisogni più intimi e concreti delle comunità, regalando un sorriso e un aiuto concreto a chi sta affrontando la sfida più difficile.