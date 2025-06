Trasporti sociali con Anteas: via alla nuova campagna per l'indispensabile "Pulmino Amico"

Un mezzo indispensabile che, nei primi due anni di servizio, ha consentito di effettuare più di 2.700 accompagnamenti sociali.

La campagna di "Alter" e Comune per "Anteas"

Riparte la campagna per dotare anche in futuro Anteas Vimercate di un pulmino per i trasporti sociali da e per i centri di cura, le case di riposo, le scuole e altro ancora.

Nella mattinata di oggi, giovedì 26 giugno, a Vimercate, nella sala Cleopatra di Palazzo Trotti, si è tenuta la presentazione della nuova campagna del progetto "Pulmino Amico" reso possibile grazie alla società Alter srl in collaborazione con l'Amministrazione comunale e, naturalmente, con Anteas.

Come contribuire al progetto

Il meccanismo è quello già rodato e che ha consentito due anni fa di mettere a disposizione dei volontari di Anteas, con la formula del comodato gratuito, un mezzo moderno dotato anche di pedana con elevatore per le persone in carrozzina. In sostanza il progetto prevede che "Alter" metta a disposizione spazi sulla carrozzeria del mezzo proponendo la sponsorizzazioni alle attività imprenditoriali e commerciali del territorio.

Presenti all'avvio della nuova campagna, l'assessore di Vimercate alla Cura delle persone, Riccardo Corti; Alberto Mistò, Stefano Celli ed Enrica Vitale per Alter srl; Fabrizio Tognotti, vicepresidente di Anteas Brianza e referente per Vimercate, accompagnato da diversi volontari che si occupano quotidianamente di assicurare i servizi di trasporto.

I numeri dei trasporti con "Pulmino Amico"

E che "Pulmino Amico" sia indispensabile lo dicono soprattutto i numeri snocciolati da Fabrizio Tognotti durante l'incontro di avvio della nuova campagna.

Sono stati 2.730 gli accompagnamenti sociali tra marzo 2023 e aprile 2025 effettuati con "Pulmino Amico", per un totale di quasi 33mila chilometri percorsi; 154 le persone assistite, molte delle quali più volte anche nell'arco della stessa settimana per 3.732 passeggeri accompagnati complessivamente. L'80% sono over 65, il resto disabili e minori. L'85% dei trasporti hanno avuto come meta luoghi dove si effettuano cure sanitarie (in primis ospedali); seguono case di riposo e centri di riabilitazione.