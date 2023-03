Trasporto, mensa, pre e post scuola: al via le iscrizioni a Desio . Dal 1° aprile si apriranno le iscrizioni online ai servizi di trasporto scolastico, mensa, pre e post scuola per l’anno 2023/2024.

Iscrizioni per i servizi scolastici online

Partono le iscrizioni per i servizi scolastici. La domanda per i trasporto scolastico può essere presentata dal 1° aprile al 31 maggio 2023 per le scuole secondarie di primo grado Pertini, Rodari e Pirotta, quelle per il pre e post scuola sempre dal 1° aprile al 31 maggio per le scuole dell’infanzia Santa Maria e Dolomiti e per le scuole primarie Agnesi, Diaz, Dolomiti, Tolstoj, Prati e San Giorgio. Le richieste per il servizio mensa invece partono dal 1° aprile sino al 30 giugno 2024 per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali.

Il supporto dell'Ufficio Scuola

pubblicaistruzio ne@comune.desio.mb.it. Spid, il sistema pubblico di identità digitale tramite la Per quanto concerne i servizi di pre e post scuola e trasporto, oltre il termine del periodo di apertura delle iscrizioni, le richieste dovranno essere inoltrate via mail direttamente all’Ufficio Scuola e Formazione all’indirizzoQueste verranno inserite in apposite liste d’attesa e accolte previa verifica della disponibilità dei posti. Occorre accedere online tramite, il sistema pubblico di identità digitale tramite la piattaforma schoolsuite : occorre essere in possesso delle credenziali (ovvero username e password) effettuando il "riconoscimento" presso uno dei fornitori accreditati https://www.spid. gov.it/

"L'iscrizione online è un vantaggio per le famiglie che possono comodamente iscriversi senza fare code o perdere tempo per recarsi fisicamente negli uffici - spiega l'assessore ai Servizi scolastici Andrea Civiero - Le indicazioni sul nostro sito sono semplici e l'ufficio scuola ha già predisposto una serie di informative per accedere alla domanda più agevolmente. Per chi avesse bisogno di assistenza per la compilazione, può contattate il nostro Sportello SpazioComune, che sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie”.

