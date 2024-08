Trasporto organi e decoro urbano: agosto intenso per la Polizia locale di Meda

Intensa attività della polizia locale di Meda nella giornata di ieri, martedì 13 agosto. Gli agenti sono stati impegnati tra servizi di trasporto organi verso gli ospedali del territorio e attività di contrasto all'abbandono illecito di rifiuti.

Trasporto organi verso gli ospedali

La prima chiamata è arrivata alle 5 del mattino, con una pattuglia partita per Varese al fine di recuperare 3 organi, consegnati all’ospedale di Brescia. Al rientro la stessa Polizia locale è stata nuovamente attivata per recuperare altri organi e portarli a Padova: operazione resa possibile grazie alla grande collaborazione dei colleghi di Brescia e Padova che sono riusciti ad agganciare la pattuglia medese sui raccordi autostradali in uscita accompagnandola presso i nosocomi.

Contro l'abbandono dei rifiuti

Oltre a questa attività la Polizia locale medese ha riscontrato violazioni ambientali elevando 6 infrazioni per abbandono non conforme di rifiuti e per avere utilizzato un cestino pubblico per deposito di rifiuti non conformi. Le sanzioni ammontano ad un totale di 300 euro. Inoltre è stata sanzionata una società con 900 euro per mancati accorgimenti di sicurezza ricollegata ad un cantiere stradale.

Le attività sulle strade

Nella giornata di lunedì 12 agosto, invece, una pattuglia è intervenute per il rilevo di un sinistro stradale in via Indipendenza, dove un automobilista che aveva perso il controllo del proprio mezzo, era finito contro un palo parapedoni ubicato su un marciapiede. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'urto, ma il conducente è stato comunque sanzionato e dovrà risarcire il danno alle infrastrutture. Durante il mese di agosto, con la città di Meda vuota, la Polizia locale ha intensificato i controlli su determinate arterie stradali ad alto scorrimento con la presenza di telelaser per il controllo della velocità e con l’etilometro.