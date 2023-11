Trasporto pubblico a Vimercate: il servizio a chiamata esteso anche al sabato

Dall'1 dicembre saranno introdotte delle novità per il trasporto pubblico a Vimercate: si tratta dell'estensione del servizio del

trasporto pubblico a chiamata e della modifica di alcune corse delle circolari.

Novità nel trasporto pubblico a Vimercate

Vista la grande richiesta di utilizzo del servizio del trasporto a chiamata - fa sapere l'amministrazione comunale - circa 400 cittadini al giorno, il Comune ha deciso di estendere il servizio anche il sabato mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30 oltre al consueto orario da lunedì al venerdì dalle 7 alle 19.

Non solo, è stata anche aggiunta una nuova fermata in via Fermi 1/F per raggiungere gli ambulatori medici di via Trieste.

Modifica anche per il costo che passa a 2 euro.

E le novità non finiscono qui: nell’ottica di miglioramento del servizio nei prossimi mesi sarà attivato il pagamento del servizio anche attraverso la app delle prenotazioni.

Altre modifiche

Sempre da dicembre entrano in vigore alcune modifiche degli orari delle circolari che sono state definite in base alle uscite degli studenti dal centro scolastico Omnicomprensivo .

La corsa in partenza dall’Omnicomprensivo delle ore 13.15 è posticipata alle ore 13.20 in vigore dal lunedì al venerdì (soppressa il sabato). La corsa delle ore 14.15 in vigore dal lunedì al venerdì viene soppressa il sabato. La corsa delle ore 15:15 in vigore il lunedì, giovedì e venerdì (posticipata a giovedì la corsa del mercoledì e soppressa il sabato), infine la corsa delle ore 16:15 in vigore il lunedì e il venerdì (soppressa il sabato).