Trasporto pubblico locale a Vimercate: modifiche all'orario da lunedì 13 gennaio

Da lunedì 13 gennaio entreranno in vigore delle modifiche negli orari del trasporto pubblico locale di Vimercate e in particolare in due corse della circolare sinistra e nel capolinea della linea 3.

Le modifiche sono state studiate dall'ufficio mobilità, nell'ottica di un continuo miglioramento ed efficientamento del servizio e per consentire l’arrivo in orario degli studenti della scuola secondaria di primo grado Don Zeno Saltini a Oreno e la modifica del capolinea della Linea 3 da piazza Marconi al piazzale Martiri Vimercatesi in modo che il servizio venga utilizzato contemporaneamente dagli studenti delle scuole primarie Da Vinci e Filiberto.

Le due corse della circolare sinistra anticipano di 5 minuti la partenza delle prime due corse del mattino. I nuovi orari sono così definiti: partenza alle ore 6.55 da via Diaz, 26 e partenza alle ore 7.35 da piazza Marconi.

