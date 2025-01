Tratta D breve di Pedemontana, da Brianza Rete Comune il supporto ai sindaci vimercatesi

"Il nostro pieno sostegno alle amministrazioni e alle comunità del Vimercatese. Un fronte trasversale e unito, che ha portato alla luce gravi criticità giuridiche, evidenti assurdità progettuali e una vergognosa sottovalutazione dell'impatto ambientale.

Queste problematiche non riguardano solo il Vimercatese. L'opera, nella sua interezza, non risponde all'interesse della nostra Provincia. Se realizzata, comporterà danni ambientali incalcolabili e un enorme debito per i contribuenti, senza consegnare adeguati miglioramenti viabilistici. Per questo rinnoviamo il nostro impegno: ripartire da una visione diversa di progresso, di mobilità e cura del territorio, affinché tutta la Provincia possa lavorare insieme, nell'interesse delle nostre comunità."