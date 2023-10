Si torna a Parlare della Tratta D Breve di Pedemontana. Gli esponenti del gruppo Brianza Rete Comune hanno infatti chiesto al Presidente della Provincia Luca Santambrogio un rinvio dei termini per la Conferenza dei servizi prevista per il 10 ottobre.

Tratta D Breve di Pedemontana: il centrosinistra chiede il rinvio dei termini per la Conferenza dei servizi

“La vicenda sulla tratta D Breve di Pedemontana ha subito un’accelerazione notevole con il procedimento in corso di approvazione della variante. Ci troviamo nella situazione in cui un territorio, unito, ha espresso parere contrario su questioni che sono anche di carattere procedimentale e legale” ricordano gli esponenti del gruppo Brianza Rete Comune, espressione del centrosinistra in Provincia. “Questioni che vengono richiamate anche dal documento trasmesso in Regione dalla Provincia.”

“Noi abbiamo sempre creduto nella possibilità di un’alleanza che funzioni in una fase in cui serve recuperare il tempo che non è mai stato concesso finora” dichiara il consigliere provinciale Giorgio Monti. “I Comuni sono stati convocati per il 4 ottobre dall’assessore regionale Terzi, a meno di una settimana dalla data fissata per la Conferenza di servizi presso il Ministero.”

"La scadenza non consente di portare un contributo adeguato"