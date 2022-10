Tratta Dbreve di Pedemontana, i sindaci pronti alla battaglia legale contro la Regione

Altre mobilitazioni con i cittadini e, se necessario, anche il ricorso alle vie legali.

Contro la tratta Dbreve

Queste alcune delle indicazioni e possibili strategie emerse dai primi dei sette incontri pubblici organizzati dalle 11 amministrazioni comunali del Vimercatese direttamente interessate dal progetto di realizzazione della tratta di Dbreve di Pedemontana che da Vimercate (dove si concluderà la tratta C dell'autostrada) proseguirà fino ad Agrate allacciandosi ad A4 e Teem.

Questo è quanto prevede il progetto di Regione Lombardia duramente contestato per l'impatto sul territorio.

Le assemblee pubbliche

Molto partecipate le prime assemblee pubbliche tenutesi a Burago, Agrate, Vimercate e Ornago. Le prossime sono previste a Carnate (venerdì 28 ottobre, alle 21, nella Sala Deledda di via Italia), a Sulbiate (giovedì 3 novembre, alle 21, nell'auditorium di via Madre Laura) e a Bellusco (giovedì 10 novembre, alle 21, nell'auditorium di Corte dei Frati).

Rinnovata la richiesta di incontri in Regione

E proprio da questi primi incontri è emersa la volontà condivisa dai primi cittadini dei Comuni coinvolti di mettere in campo iniziative forti coinvolgendo i cittadini in attesa che dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi arrivi la più volte richiesta convocazione di un tavolo attorno al quale siano seduti tutti i sindaci per discutere del progetto e delle alternative sia da un punto di vista tecnico sia politico.

Il potenziamento della Tangenziale Est come alternativa alla Dbreve

Perché nelle assemblee pubbliche si è discusso anche e soprattutto di alternative alla tratta Dbreve di Pedemontana. Su tutte, il potenziamento della Tangenziale Est, lungo l'asse nord-sud ritenuto il vero nodo da sciogliere per il traffico del territorio. A cominciare dalla più volte promessa (anche con impegni in documenti ufficiali mai rispettati) e mai realizzata costruzione dello svincolo di collegamento tra autostrada A4 e Est nel territorio di Agrate.

Si profila una battaglia legale

"E stiamo valutando anche la possibilità di impugnare il progetto - ha spiegato il sindaco di Agrate Simone Sironi, condividendo la posizione anche con il primo cittadino di Vimercate Francesco Cereda e con gli altri colleghi - Ci sono infatti elementi riguardanti la documentazione (in particolare i confini del Parco Pane, attraverso cui passerà l'autostrada, e i parametri utilizzati per lo studio sul traffico) che ci fanno pensare che ci siano spiragli per un ricorso legale".

La vicenda di nuovo all'attenzione della Provincia di Monza e Brianza

Intanto il 3 novembre la questione Pedemontana tornerà all'attenzione della Provincia.

"In quella seduta chiederò, in qualità di consigliere provinciale, un pronunciamento forte da parte della Provincia", ha spiegato ancora il sindaco Sironi, di Agrate