Traversine a cielo aperto, protestano i residenti

Protestano i residenti di via Matteotti per la montagna di traversine depositata in un'area di stoccaggio attaccata alle abitazioni private.

Traversine a cielo aperto

Un ammasso di traversine maleodoranti e probabilmente rivestite di un materiale cancerogeno. E’ la situazione con cui si trovano a convivere da circa un mese i residenti di via Matteotti, da quando Ferrovie ha ultimato i lavori di sostituzione dei binari ormai ammalorati. Il materiale sostituito è stato accatastato in un’area di stoccaggio, proprio al confine con abitazioni private. «I lavori sono stati fatti all’inizio di luglio - spiegano i residenti - Hanno tirato su le traversine ma, anziché portarle via, le hanno accatastate formando una montagna a ridosso delle nostre case. Siamo preoccupati soprattutto per i danni alla nostra salute perché questi binari sono ricoperti di creosolo, una sostanza pericolosa considerata persino cancerogena».

Il sindaco Mariarosa Redaelli

"La situazione è stata da subito all’attenzione dell’Amministrazione comunale e sono stati fatti tutti i passi necessari per procedere alla rimozione del materiale - rassicura il sindaco Mariarosa Redaelli - Sono stati contattati innanzitutto i referenti di Rfi (rete ferroviaria italiana) attraverso pec e mail diffidandoli ad adempiere. Ho comunicato la situazione alle autorità competenti in materia di igiene e salvaguardia della salute pubblica. Ats e Arpa hanno svolto il loro lavoro e prodotto una relazione in merito (nella quale si afferma che la situazione non è così grave, ndr). Sono sempre stata in contatto con i referenti dei residenti che comprendo e faremo gli atti di legge necessari se sarà il caso". Del problema se n’è interessato anche il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Silvano Resnati: «Ieri (lunedì) ho protocollato un’interrogazione per avere spiegazioni sulla vicenda, che sarà discussa in occasione del prossimo Consiglio comunale, sperando che la situazione si risolva molto prima - spiega Resnati - Sappiamo che le traversine, per resistere nel tempo, vengono trattate col creosolo, un rifiuto speciale».

