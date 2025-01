Tre distributori automatici h24 di sacchi per la raccolta differenziata a Concorezzo

"Un sacco comodo”, il distributore automatico di sacchi di Ecuosacco (rosso) e del Multipak (giallo), è arrivato a Concorezzo. Sono tre i distributori attivi dal 25 gennaio in città posizionati in luoghi strategici e di passaggio: piazza Castello, via Adda e via Aldo Moro.

Per i concorezzesi è quindi possibile prelevare i sacchi in modo più semplice e veloce. Grazie ai nuovi distributori, infatti, i sacchi di Ecuosacco e del Multipak, possono essere ritirati h24 senza più dover fare code nè rispettare gli orari degli uffici. I sacchi possono, inoltre, essere ritirati al bisogno, in ogni periodo dell’anno con una quantità annuale adeguata a ogni nucleo familiare.

Un sacco comodo

"Il 2024 in CEM è stato un anno importante per la crescita del progetto Un sacco comodo – ha detto il Presidente di CEM Alberto Fulgione – con l’installazione di numerosi distributori automatici dei sacchi di Ecuosacco (rosso) e del Multipak (giallo) sul nostro territorio. Comprese le installazioni di oggi, abbiamo posizionato 46 macchine in 26 Comuni. In totale il progetto di CEM prevede l'installazione di 65 distributori in 34 Comuni soci entro l’anno 2025. Un bel risultato di cui dobbiamo ringraziare i nostri Sindaci che, come a Consorezzo, hanno voluto innovare e semplificare la vita dei cittadini e degli uffici".

La soddisfazione del sindaco Capitanio

"Abbiamo voluto attivare questo servizio per ottimizzare i tempi della distribuzione dei sacchi dando ai cittadini la possibilità di procedere in modo autonomo nel periodo desiderato - ha spiegato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Si tratta di un intervento concreto di semplificazione che, sono certo, verrà apprezzato dai concorezzesi. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di potenziamento dell’accessibilità dei servizi comunali che ha visto, negli ultimi anni, un'ottimizzazione dei servizi online e una riprogrammazione degli orari di apertura degli uffici in Comune".

Iniziativa salutata positivamente anche dall'assessore Walter Magni.

"Dati alla mano, la nostra città sta diventando mese dopo mese sempre più virtuosa in tema di rifiuti - ha commentato l’assessore all’Ambiente Walter Magni. Con l’avvio del progetto Ecuosacco nel 2023, si è quasi dimezzata infatti la quantità di rifiuti secchi (frazione indifferenziato) passando dai circa 1.800.000 kg nel 2022 ai 917.000 kg nel 2024. Questo rappresenta un importante passo in avanti in un percorso di gestione responsabile della raccolta differenziata a Concorezzo. A marzo, inoltre, prenderà il via la sperimentazione relativa alla raccolta a domicilio del verde. Un’ulteriore semplificazione in tema di rifiuti".

Come si usano i distributori

Per prelevare i sacchi è necessario autenticarsi tramite la tessera sanitaria o la Carta di identità elettronica (CIE) dell’intestatario TARI o di un componente del nucleo familiare, avvicinando il codice a barre al lettore ottico o inserendo la tessera nella feritoia dell'apposito lettore.

Dopo l’autenticazione, le istruzioni appariranno sullo schermo del distributore. L’utente dovrà quindi selezionare la quantità che intende ritirare e mettere il tutto nel carrello: il distributore erogherà automaticamente i sacchi.

Il distributore eroga il quantitativo di sacchi per sei mesi calcolato in base ai componenti del nucleo familiare. Dall’1 luglio di ogni anno sarà possibile ritirare la parte restante dei sacchi previsti quale dotazione annuale per ciascuna utenza.

Il distributore è riservato alle utenze domestiche. Per le utenze non domestiche e per il ritiro delle dotazioni speciali (per presidi sanitari, nuovi residenti ancora da registrare ecc.) il riferimento è l'Ufficio Ecologia del Comune.

Le prossime installazioni

Concorezzo è la prima installazione del 2025 cui seguiranno Melzo, Lesmo e Liscate nelle prossime settimane. Si ricorda che i cittadini dei Comuni che hanno aderito al progetto, possono prelevare i sacchi ovunque ci sia un distributore CEM.