Burago Molgora

Bellissimo tributo quello portato in scena dall'associazione "Danza Passion" durante il saggio di fine anno interamente dedicato a Leonardo Sirtori

Un grande spettacolo e tre giornate dal sapore molto speciale. Per la danza, per la passione, per il divertimento, per l’amicizia e per la grinta che ognuno dei protagonisti ha profuso. Ma soprattutto per il ricordo di un ragazzo speciale che nonostante tutto continua a vivere sul palco e nel cuore di una straordinaria famiglia.

Tre giorni di festa e spettacoli per ricordare il giovane Leo, volato via troppo presto

Dopo due anni di stop causa Covid, l’accademia artistica «Danza Passion» ha ripreso il filo del discorso e anche per il saggio finale di quest’anno il successo è stato a dir poco straordinario. Ma oltre alla danza c’è stato molto di più e quella appena passata agli archivi non è stata un’edizione come tutte le altre. Perché l’intera kermesse è stata dedicata a Leonardo Sirtori, il 18enne volato via fin troppo presto per colpa di una rara sindrome e che all’interno di «Danza Passion» ha lasciato un segno indelebile del proprio passaggio.

"Vivere Nonostante", un'esplosione di emozioni

Un ragazzo con una marcia in più, a cui la scuola di danza di Burago ha voluto tributare un grandioso e commovente omaggio. E non è certo un caso che come titolo dell’intero evento sia stato scelto una frase che Leo aveva scelto come motto: «Vivere Nonostante».

"C’è anche qualcosa che va al di là di ciò che si vede sul palco ed è la bellezza del legame che si crea con tutti i cuori danzanti - le parole della presidente Paulina Tasovac affiancata dagli inseparabili membri del direttivo, Rossella Francillo e Aleksandar Tasovac - “Vivere Nonostante” è qualcosa che rimarrà impresso nei nostri ricordi e nei nostri cuori per sempre. Esattamente come Leo. Abbiamo davvero avvertito la sua presenza in questo lungo fine settimana. Un’esplosione di emozioni che ci ha travolti in modo pazzesco e che non dimenticheremo mai"

