Sensibilizzare sul tema dell'obesità e sui rischi collegati a questa patologia che in Italia, secondo i dati più recenti, riguarda - tra sovrappeso e obesità vera e propria - oltre 25 milioni di persone, di cui 23 milioni di adulti e 2,2 milioni di bambini e adolescenti tra i 3 e 17 anni.

Tre giorni di visite gratuite in ospedale per contrastare l'obesità

Proprio per questo in ospedale a Desio sono in programma tre giornate di visite gratuite durante le quali i cittadini interessati potranno accedere al reparto di Chirurgia Generale e sottoporsi ad una visita con gli specialisti del Pio XI.

Fissare l'appuntamento è semplicissimo: basterà telefonare al numero 0362 383801, dalle 8.30 alle 12.30 oppure inviare una mail all’indirizzo segrchirurgia.desio@asst-brianza.it

Le giornate di open days

Gli open days sono programmati il 4 marzo, nonché l’1 e 15 aprile. Le visite chirurgiche gratuite si terranno presso gli ambulatori della struttura di Chirurgia Generale e d’Urgenza al 7° piano, dell’Ospedale di Desio, dalle 8 alle 13 degli stessi giorni.

“Nel corso delle visite – spiega il primario di Chirurgia Generale Dario Maggioni - verrà effettuata una valutazione clinica del paziente e verranno illustrate diverse opzioni terapeutiche praticabili”.

Un team dedicato

Un'opportunità importante dunque per i cittadini che sentono l'esigenza di un consulto con un esperto su questa patologia in una struttura che, dal 2015, vanta la presenza di un team multidisciplinare bariatrico, composto dal chirurgo, dallo specialista dietologo, dal dietista e dallo psicologo. E’ un team che si occupa del trattamento dell’obesità e dell’accompagnamento del paziente obeso in tutte le fasi, compreso quella chirurgica, dalla prima visita al follow up.

Non è solo una questione di estetica

L'obesità infatti non è solo una questione di estetica: c’è anche una forma patologica dell’obesità che interessa oltre il 12% della popolazione italiana ed è associabile a numerose comorbidità, con una compresenza di più malattie: tra di esse il

diabete, le cardiopatie, le patologie respiratorie, la depressione, le artropatie.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che l’obesità sia il maggior problema sanitario cronico, a livello globale, fra la popolazione adulta. Negli ultimi anni è emersa anche una importantissima correlazione tra obesità e l’insorgenza di alcuni tipi di cancro (in particolare esofago, pancreas, fegato, mammella, endometrio e rene).

Il convegno

Se ne parlerà in maniera approfondita anche in un convegno, aperto al pubblico e in programma il prossimo 25 marzo.