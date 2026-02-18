Gli spazi in via Sauro saranno in comodato d'uso fino al 2030

Il Comune di Verano mette a disposizione tre locali di proprietà in via Sauro, per le associazioni.

In concessione d’uso

Concessone in comodato d’uso di tre locali del Comune a disposizione delle associazioni veranesi.

I locali in questione sono situati al piano terra e si trovano in via Sauro 30: gli spazi saranno concessi come sede sociale ad associazioni presenti a Verano da almeno 5 anni, operanti senza finalità di lucro sul territorio comunale.

Uso gratuito fino al 20230

Non sono ammessi i Circoli privati, gli Enti e le associazioni che prevedono limitazioni in relazione all’ammissione dei soci, nonché i partiti politici o le organizzazioni sindacali. La durata del comodato d’uso gratuito è fino al 31 dicembre 2030.

Domande entro il 2 marzo

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 2 marzo. Sulla base poi di una griglia d valutazione la commissione sceglierà l’associazione cui concedere lo spazio da utilizzare solamente per lo svolgimento delle relative attività associative e statutarie.