Tre murales per raccontare il lavoro e l'importanza della Protezione civile

Lo straordinario lavoro svolto dai volontari della Protezione civile di Vimercate impresso per sempre sulle pareti dello loro sede.

Murales realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Einstein

Un racconto per immagini e colori realizzato grazie alla fantasia e alle capacità artistiche degli studenti del liceo artistico "Einstein" di Vimercate.

L'inaugurazione

Mattinata di festa oggi, venerdì 17 maggio, nella nuova sede delle Tutte gialle, in via Brianza. L’occasione era l’inaugurazione dei tre murales realizzati dagli studenti di una classe terza e di una quarta del liceo artistico dell’Omnicomprensivo.

Presenti alla cerimonia, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda con la sua Giunta quasi al completo, gli studenti guidati dalla dirigente scolastica Michelina Maddalena Ciotta e dalla professoressa Barbara Limongi che ha curato il progetto, il responsabile della Protezione civile di Vimercate, Antonio Congiu, il comandante della Polizia locale Vittorio De Biasi (che ha definito il progetto insieme alla scuola nell’ambito del percorso di Pcto).

Le tre opere

Un primo murale, all’ingresso al piano terreno, rappresenta con uno stile del tutto particolare i volontari davanti al Ponte di San Rocco, con una grande scritta in cui ritornano anche i colori della bandiera italiana. Al primo piano torna il ponte di San Rocco svelato dietro un sipario. Ai lati le indicazioni delle località in tutta Italia in cui le Tute gialle hanno operato in occasione delle calamità naturali degli ultimi anni. Infine, una terza opera, realizzata nella sala riunioni, che racconta anche della dinamicità dei volontari. Uno scambio importante tra Protezione civile e studenti. E chissà che presto qualcuno di loro non decida di indossare quella tuta...