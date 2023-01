Tre nuovi medici di base per Agrate

Una notizia attesa da tempo che dovrebbe mettere fine ai disagi, anche se al momento non per tutti.

Due dottoresse e un dottore

Agrate ha tre nuovi medici di base. Uno di loro è in realtà già in servizio dalla fine di dicembre; altre due lo saranno da mercoledì 1 febbraio. Si tratta del dottor David Rigamonti, in servizio nell'ambulatorio di via Ferrario 48; la dottoressa Eleni Sysoviti, al Polo sociosanitario di via Lecco; la dottoressa Patrizia Ragusa, nell'ambulatorio di piazza Trivulzio a Omate.

Per il momento solo 1.000 pazienti ciascuno

Si tratta di medici specializzandi che sono ancora impegnati nel Corso di Formazione Specifica di Medicina Generale e per questo motivi nei primi mesi non potranno seguire più di 1.000 pazienti ciascuno. Numero che potrà salire a 1.500 al termine del corso che dovrebbero completare indicativamente entro giugno.

La soddisfazione del sindaco

"Diamo loro il benvenuto e auguriamo buon lavoro - ha commentato il sindaco di Agrate, Simone Sironi assicurando la massima collaborazione e pazienza da parte di tutti per consentire di avviare bene questa presenza così importante nel nostro territorio".

Come effettuare la scelta

Dal 1° febbraio sarà quindi possibile, soprattutto per coloro che sono attualmente privi di un medico di medicina generale di riferimento, fare la scelta attraverso il fascicolo sanitario oppure recandosi, muniti di fotocopia della tessera sanitaria al Cup di via Lecco presso il Polo sociosanitario; alla farmacia di Omate (Per le prima settimana si richiede di rispettare i seguenti orari: mercoledì 1 febbraio ore 15-19; giovedì 2 febbraio ore 09.15-12.30 e 15-19; lunedì 6 febbraio ore 15-19; martedì 7 febbraio ore 09.15-12.30; mercoledì 8 febbraio ore 15- 19; giovedì 9 febbraio ore 09.15-12.30 e 15-19.

Resta attivo l'Ambulatorio medico temporaneo

Alla luce del fatto che i tre medici per i primi mesi non potranno avere più di 1.000 pazienti ciascuno e in vista di annunciate uscite per pensionamento di altri dottori di base di Agrate, Ats ha comunque deciso di mantenere attivo anche l'Ambulatorio medico temporaneo. I nuovi orari verranno resi noti nei prossimi giorni.