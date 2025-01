Tre ore di attesa per una visita ortopedica «Situazione inconcepibile»

Ore e ore di attesa per una visita ortopedica programmata da mesi attraverso il Cup, il centro unico di prenotazione. Il motivo: manca il personale e un solo medico avrebbe dovuto far fronte all’attività ambulatoriale e alle emergenze provenienti dal Pronto Soccorso.

Un giovedì decisamente da dimenticare (in realtà la situazione, secondo alcune testimonianze raccolte, sembrerebbe cronica) per oltre una cinquantina di pazienti che lo scorso 2 gennaio si sono presentati, con tanto di prenotazione e orario prestabilito, per una visita ortopedica al nosocomio di Vimercate.

Una vera e propria odissea patita soprattutto da tanti anziani costretti ad attendere fino a tre ore prima di essere visitati. Molti di loro addirittura hanno rinunciato e se ne sono andati dopo aver inveito contro medici e infermieri in un clima a dir poco surriscaldato.

A metà mattinata il ritardo accumulato delle visite sfiorava l’ora e mezza di attesa. Una manciata di minuti prima delle 13 ben due pazienti hanno contattato la nostra redazione per denunciare i ritardi nelle visite. Raccogliendo il loro invito ci siamo recati in ospedale per verificare la situazione. Alle 13.50, quando ci siamo presentati in sala d’aspetto, c’erano una ventina di pazienti. Alcuni di loro attendevano da oltre due ore oltre l’orario fissato, come si vede bene nella foto del display accanto. «Non è concepibile una situazione del genere - hanno sottolineato molti di loro - Tutti noi siamo arrivati qui con una prenotazione. Com’è possibile che l’ospedale non sia al corrente di quante visite siano programmate per la mattinata?».

«Io dovevo togliere i punti dalla gamba lo scorso 27 dicembre ma quando mi sono presentato mi hanno detto che la data era sbagliata e mi hanno rimandato ad oggi (giovedì scorso, ndr) - ha aggiunto un paziente - Evidentemente c’è un grosso problema di comunicazione tra le prenotazioni del Cup e l’ospedale, altrimenti non si spiegherebbe questa disorganizzazione».

La direzione generale dell’ospedale ha voluto scusarsi per i ritardi delle visite, sottolineando che non era previsto un afflusso così importante di pazienti per quel giorno.

